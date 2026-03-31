5G destekli Android telefon modelleri hangileri? 5G'li Android telefonların listesi

Türkiye'de 1 Nisan tarihi itibarıyla başlayacak 5G dönemi, milyonlarca akıllı telefon kullanıcısını heyecanlandırıyor. Gigabit seviyesindeki indirme hızları ve milisaniyelere düşen gecikme süreleriyle mobil internet deneyimini değiştirecek olan bu teknoloji, beraberinde uyumluluk soru işaretlerini de getiriyor.
"Acaba benim telefonum 5G ağlarına bağlanabilecek mi?" diyenler için 5G destekleyen Android cihazlarını bir araya getirdik.
Galaxy S serisi: S21, S22, S23, S24, S25 ve yeni çıkan Galaxy S26 serisinin tüm modelleri 5G destekliyor. Katlanabilir Z serisi: Galaxy Z Fold 3/4/5/6/7 ve Z Flip 3/4/5/6/7 serileri de 5G uyumlu.
Orta segment A ve M serisi: Galaxy A56 5G, A36 5G, A55 5G, A54 5G, M55 5G, M33 5G gibi isminde "5G" ibaresi bulunan modeller destekliyor.
Genel kural olarak, 2026 itibarıyla 5G artık bir ekstra özellik değil, bir standart haline gelmiş durumda. Yeni çıkan telefonların neredeyse tamamı 5G destekli geliyor.
Mevcut telefonunuzun 5G destekleyip desteklemediğini saniyeler içinde öğrenmek mümkün. Cihazınızda Ayarlar > Mobil Ağlar (veya Bağlantılar) sekmesine giderek "Ağ Modu" kısmında "5G" seçeneğinin olup olmadığına bakabilirsiniz.
