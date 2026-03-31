5G destekli Android telefon modelleri hangileri? 5G'li Android telefonların listesi

Türkiye'de 1 Nisan tarihi itibarıyla başlayacak 5G dönemi, milyonlarca akıllı telefon kullanıcısını heyecanlandırıyor. Gigabit seviyesindeki indirme hızları ve milisaniyelere düşen gecikme süreleriyle mobil internet deneyimini değiştirecek olan bu teknoloji, beraberinde uyumluluk soru işaretlerini de getiriyor.

"Acaba benim telefonum 5G ağlarına bağlanabilecek mi?" diyenler için 5G destekleyen Android cihazlarını bir araya getirdik.

İŞTE MARKA MARKA ANDROID TARAFINDA 5G DESTEKLEYEN TELEFON MODELLERİ

Galaxy S serisi: S21, S22, S23, S24, S25 ve yeni çıkan Galaxy S26 serisinin tüm modelleri 5G destekliyor. Katlanabilir Z serisi: Galaxy Z Fold 3/4/5/6/7 ve Z Flip 3/4/5/6/7 serileri de 5G uyumlu.

Orta segment A ve M serisi: Galaxy A56 5G, A36 5G, A55 5G, A54 5G, M55 5G, M33 5G gibi isminde "5G" ibaresi bulunan modeller destekliyor.

Xiaomi: Pro ve Ultra modelleri dahil olmak üzere Xiaomi 12, 13, 14, 15 ve 17 serileri 5G uyumlu.

Redmi: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G gibi model adında 5G ibaresi olan üst düzey Note cihazları destekliyor.

POCO: POCO F5, F6 serisi ve X serisinin (X5 Pro, X6 Pro vb.) yeni nesil modelleri 5G uyumlu.

Huawei: Mate 40 Pro 5G, P40 Pro gibi cihazlar donanımsal olarak 5G'yi doğrudan destekliyor. Yeni modellerde ise kısıtlamalar olabilir.

OPPO / Vivo / Realme / Honor: Bu markaların son 2-3 yıl içinde piyasaya sürdüğü orta-üst ve amiral gemisi segmentindeki modelleri (örneğin Honor 90, Vivo V serisi 5G, Realme GT serisi) yaygın olarak 5G desteği sunuyor.

General Mobile: GM Fenix 2 Pro 5G, GM 26 Pro 5G ve GM 25 5G modelleri 5G teknolojisini destekliyor.

Alt segment: Nubia Focus 5G, Vivo Y29s 5G ve Omix O1 Next 5G gibi modeller bu segmentte yer alıyor.

Genel kural olarak, 2026 itibarıyla 5G artık bir ekstra özellik değil, bir standart haline gelmiş durumda. Yeni çıkan telefonların neredeyse tamamı 5G destekli geliyor.

ANDROID'DE 5G UYUMLULUĞU NASIL KONTROL EDİLİR?

Mevcut telefonunuzun 5G destekleyip desteklemediğini saniyeler içinde öğrenmek mümkün. Cihazınızda Ayarlar > Mobil Ağlar (veya Bağlantılar) sekmesine giderek "Ağ Modu" kısmında "5G" seçeneğinin olup olmadığına bakabilirsiniz.