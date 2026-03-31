HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Sadece internetimiz hızlanmadı! İşte 5G ile hayatımıza giren 7 önemli teknoloji

Türkiye'nin 5G teknolojisine geçişiyle birlikte sadece internet hızları artmakla kalmıyor. 5G'nin düşük gecikme süreleri sayesinde tam otonom sürüş, bulut oyunculuğu (cloud gaming), uzaktan robotik cerrahi ve akıllı şehirler gibi 7 önemli teknolojinin yaygınlaşması bekleniyor.

Enes Çırtlık

Türkiye'nin 5G teknolojisine geçiş yapmasıyla birlikte yeni bir dönem başlıyor. Çoğumuz 5G'yi sadece akıllı telefonlarımızdaki film veya dosya indirme hızlarının gigabit seviyelerine çıkması olarak düşünsek de, asıl önemli gelişmeler sahnenin arkasında yaşanıyor. Sunduğu düşük gecikme süresi (ping) ve bağlantı kapasitesiyle 5G, tamamen yeni bir dijital ekosistemin temelini atıyor. Peki, bu yeni altyapı hangi teknolojileri bilimkurgu filmlerinden çıkarıp günlük hayatımızın bir parçası haline getiriyor? İşte 5G ağlarının yaygınlaşmasıyla birlikte tam potansiyeline ulaşması beklenen 7 teknoloji...

1. TAM OTONOM SÜRÜŞ VE V2X İLETİŞİMİ

5G, araçların yalnızca çevrelerini sensörlerle algılamasını değil, aynı zamanda birbirleriyle, trafik ışıklarıyla ve yaya cihazlarıyla (V2X - Vehicle-to-Everything) anlık iletişim kurmasını sağlıyor. Bu sıfıra yakın gecikmeli iletişim ağının, tam otonom sürüşün önemli destekleyici teknolojilerinden biri olması bekleniyor.

2. BULUT OYUNCULUĞU (CLOUD GAMING)

5G'nin yüksek hızı ve düşük ping süreleri sayesinde, oyunlar (en yüksek grafikli oyunlar da dahil) uzak sunucularda işlenerek doğrudan sıradan bir tablete, televizyona veya akıllı telefona minimum gecikmeyle aktarılabilecek.

3. SANAL VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK (VR/AR)

Günümüzde VR başlıkları yüksek veri işleme ihtiyacı nedeniyle genellikle kablolara veya ağır donanımlara ihtiyaç duyuyor. 5G ile ise veri işleme sürecinin buluta taşınması, böylece kullanıcıların günlük gözlük boyutundaki hafif AR/VR cihazlarıyla gerçek dünyada anlık dijital katmanlar görebilmesi ve sürükleyici Metaverse deneyimleri yaşayabilmesi bekleniyor.

4. UZAKTAN ROBOTİK CERRAHİ

Sağlık sektöründeki en büyük yeniliklerden biri ameliyatlarda yaşanacak. 5G'nin sunduğu tepki süreleri, teorik olarak Amerika'daki uzman bir cerrahın, Türkiye'deki bir hastayı robotik kollar aracılığıyla uzaktan ameliyat edebilmesine olanak tanıyacak.

5. NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) VE AKILLI ŞEHİRLER

4G, kilometre kare başına yaklaşık 100.000 cihazı desteklerken, 5G bu sayıyı 1 milyona (maksimum kapasite değeri) çıkarıyor. Bu devasa kapasite; sokak lambalarının, çöp kutularının, otopark sensörlerinin ve ev aletlerinin aynı anda ağa bağlanıp tıkanmadan çalışabildiği, enerji ve kaynak yönetiminin anlık yapıldığı gerçek "Akıllı Şehirleri" ortaya çıkartacak.

6. UÇ BİLİŞİM (EDGE COMPUTING) VE HIZLI YAPAY ZEKA

Verilerin uzak kıtalardaki dev bulut sunucularına gidip gelmesi zaman alır. 5G ile veri işleme süreçleri baz istasyonlarına yakın noktalarda (Uç Bilişim) gerçekleştirilecek. Bu sayede yapay zeka asistanları, otonom drone'lar ve akıllı cihazlar çok daha kısa sürelerde kararlar alıp uygulayabilecek.

7. ENDÜSTRİ 4.0 VE KABLOSUZ FABRİKALAR

Üretim tesislerindeki devasa makineler ve robot kolları haberleşmek için artık kablolara bağlı olmak zorunda kalmayacak. 5G ağı üzerinden haberleşen robotlar, fabrika zemininde senkronize ve otonom bir şekilde hareket edecek. Üretim bandındaki veriler anlık olarak analiz edilip hata payları yapay zeka tarafından çok kısa sürelerde optimize edilebilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonuJandarmadan ruhsatsız silah operasyonu
Hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandıHırsızlık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Liste ortaya çıktı

Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Liste ortaya çıktı

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

Eski karısının Aleyna paylaşımı sonrası patladı! Yunus Emre neden tutuklandı?

Eski karısının Aleyna paylaşımı sonrası patladı! Yunus Emre neden tutuklandı?

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek

Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.