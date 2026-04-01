5G NSA ve 5G SA nedir, aralarında ne fark var? 5G NSA ve 5G SA farkı

Türkiye'de 5G'ye geçiş yapılırken, kullanıcıların ve teknoloji tutkunlarının çeşitli mecralarda karşısına sıklıkla "5G NSA" ve "5G SA" gibi yeni terimler çıkmaya başladı. Peki 5G NSA ve 5G SA nedir, bu iki sistem arasındaki temel farklar neler? İşte detaylar...

5G NSA NEDİR?

5G NSA (Non-Standalone), adından da anlaşılacağı üzere kendi başına bağımsız çalışamayan ve mevcut 4G LTE altyapısının üzerine inşa edilen bir geçiş mimarisidir. Bu sistemde, sinyal bağlantısı kurma ve şebeke yönetimi gibi "kontrol sinyalleri" hâlâ 4G çekirdek ağı (EPC) üzerinden yürütülür. Sadece veri trafiği (indirme ve yükleme işlemleri) yeni nesil 5G NR (New Radio) baz istasyonları üzerinden akar. Kısacası, cihazınız bu mimaride aynı anda hem 4G'ye hem de 5G'ye bağlı kalır ve 4G sistemi bir nevi "çapa" görevi görür.

5G SA NEDİR?

5G SA (Standalone) ise 5G teknolojisinin genellikle ulaşmak istediği nihai hedeftir. Bu mimaride hem kontrol hem de veri düzlemi tamamen yeni nesil 5G Core (5GC) çekirdek ağı üzerinden çalışır. 4G altyapısına olan tüm bağımlılık ortadan kalkar ve akıllı cihazlar doğrudan ve yalnızca 5G ağına bağlanır.

5G NSA VE SA ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR

İki mimari arasındaki teknik ve pratik farklar şöyle sıralanabilir:

Çekirdek ağ ve gecikme süresi (Latency): NSA mimarisi 4G çekirdek ağını kullandığı için sinyal iletimindeki gecikme süreleri daha yüksektir. SA ise tamamen 5G çekirdek ağına sahip olduğu için 5G'nin en büyük vaatlerinden biri olan ultra düşük gecikmeyi (teorik olarak 1 milisaniyeye kadar) kayıpsız bir şekilde sunabilir.

Ağ dilimleme (Network Slicing): Tek bir fiziksel ağ üzerinde farklı sanal ağlar oluşturma işlemi olan "ağ dilimleme" yalnızca SA mimarisinde mümkündür. Bu özellik; otonom araçlar, uzaktan cerrahi ameliyatlar ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi senaryolara özel, kesintisiz şeritler (dilimler) ayırmayı sağlar.

Enerji verimliliği ve pil tüketimi: NSA şebekesine bağlanan bir akıllı telefon, aynı anda hem 4G hem de 5G modüllerini aktif tutmak zorundadır, bu da pilin çok daha hızlı tükenmesine yol açar. SA mimarisinde ise cihaz yalnızca 5G bağlantısını kullandığı için batarya tüketimi çok daha verimlidir.

Kurulum maliyeti ve hızı: Operatörler açısından bakıldığında NSA, mevcut 4G baz istasyonlarını ve altyapısını kullandığı için çok daha hızlı ve düşük maliyetli bir 5G geçiş yolu sunar. SA mimarisine geçiş ise tüm çekirdek ağın sıfırdan kurulmasını ve önemli yatırımlar yapılmasını gerektirir.

Gelişmiş 5G özellikleri: Kilometrekare başına 1 milyon cihaza bağlantı imkanı sunan mMTC (Büyük Ölçekli Makine Tipi İletişim) ve ultra güvenilir bağlantı sağlayan URLLC gibi 5G'nin tam potansiyelini ortaya koyan özellikler, ancak SA altyapısıyla hayata geçirilebilir.

Dünya genelindeki telekomünikasyon operatörlerinin büyük bir çoğunluğu, önce NSA ile başlayıp, altyapı yatırımları tamamlandıkça zamanla SA mimarisine geçiş yapmaktadır.