Türkiye'de 5G teknolojisine resmen geçiş yapılırken, akıllı telefon kullanıcılarının aklını kurcalayan en önemli sorulardan biri ise pil ömrü oldu. Gigabit seviyesindeki indirme hızları ve milisaniyelik gecikme süreleri vadeden bu yeni nesil teknoloji, "Acaba şarjım daha mı hızlı bitiyor?" sorusunu beraberinde getirdi. Peki, 5G şarjı hızlı mı bitiriyor? İşte 5G'nin pil kullanımına etkisi...

Açıklamak gerekirse; 5G'nin pil tüketimini artırıp artırmadığı, duruma göre değişen nüanslı bir konu. Kısa cevap ise evet, genellikle artırır ama her zaman değil.

5G'nin pil tüketimini artırmasının birkaç temel nedeni var. Öncelikle, 5G modemleri daha fazla enerji çeker; özellikle mmWave (milimetre dalga) bantlarında çalışırken güç tüketimi belirgin şekilde yükselir. Ayrıca 5G sinyali zayıf olan bölgelerde telefon sürekli olarak ağ aramaya devam eder ve bu da pili hızla tüketir. Bir diğer faktör ise 5G ile 4G arasında sık geçiş yapılması (handover); bu geçişler de ek enerji harcar.

Ancak bazı senaryolarda 5G pil tüketimini azaltabilir de. Örneğin büyük bir dosya indirirken 5G'nin yüksek hızı sayesinde modem daha kısa süre aktif kalır ve toplam enerji tüketimi düşebilir. Yani kısa süreli yoğun veri transferlerinde 5G aslında daha verimli olabilir.

Kapsama alanı dışındaki bölgelerde ise telefonun sürekli sinyal araması pili ciddi oranda tüketebilir. Bu yüzden birçok kullanıcı, 5G kapsama alanı dışındayken ayarlardan 4G'ye geçiş yapmayı tercih eder. Günümüzdeki yeni nesil yonga setleri enerji verimliliği konusunda önceki nesillere göre çok daha iyi durumda olduğundan, 5G'nin pil üzerindeki etkisi giderek azalmaktadır.

YANİ 5G PİL TÜKETİMİNİ ARTIRIR MI?

Özetlemek gerekirse, 5G pil tüketimini artırır, ancak bu etki kapsama alanı, kullanım biçimi ve cihazın donanımına göre farklılık göstermektedir.