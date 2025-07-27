Yeni partiler de listede! AK Parti ile CHP son ankette yerleri değişti... MHP ve DEM Parti detayı da dikkat çekti

CHP erken seçim talebi ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması çağrısıyla gündemdeki yerini korurken AK Parti 'terörsüz Türkiye' süreci ile yeni anayasa çalışmalarına vurgu yapıyor. Siyasi gündemin seçim anketlerine yansıması merak konusu. ORC, son anketiyle ses getirecek bir tablo ortaya koydu.

AK PARTİ KIL PAYI ÖNDE

Firma, 24-26 Temmuz aralığında 26 ilde 3160 katılımcıya "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. Anket sonucunda AK Parti'nin CHP'yi kıl payı geçerek birinci sırada yer aldığı görüldü.

İŞTE SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

Gelen yanıtlara göre anket sonucunda şöyle bir tablo ortaya çıktı:

AK Parti: %30,7

CHP %30,2

MHP: %8,0

DEM Parti: %7,2

İYİ Parti: %6,1

Zafer Parti: %4,0

Yeniden Refah Partisi: %3,2

Saadet Partisi: %2,3

Yerli ve Milli Parti: %2,1

Büyük Birlik Partisi: %2,0

A Parti %1,8

Diğer: %2,4

BİR ÖNCEKİ ANKETTE CHP ÖNDEYDİ

ORC'nin 06-08 Temmuz aralığında yaptığı ankette ise CHP %30,5 alarak AK Parti'yi geçmişti. Bu ankette ayrıca DEM Parti de MHP'nin önündeydi: