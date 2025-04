Yeni ‘Twitter’ olabilir mi? Bluesky Türkiye’de dijital göç başlattı: "Bu uygulama çok popüler olacak şimdiden yerinizi alın"

Merkeziyetsiz yapısıyla sosyal medya alanında yeni bir alternatif olarak öne çıkan Bluesky, Türkiye’de hızla kullanıcı kazanıyor. Sosyal Medya Uzmanı Gökhan Özbek, uygulamanın Türkiye’deki kullanıcı sayısının 250 bine yaklaştığını belirterek, haziran ayı sonuna kadar bu rakamın 500 bini geçmesini beklediklerini söyledi. Özbek, “Globalde 34.9 milyon kullanıcıya ulaşan Bluesky’a dijital göçün ikinci dalgası tamamlandı. Haziran sonunda Türkiye gündeminin önemli bir kısmı Bluesky’da olacak” dedi.

ÖZEL VE MERKEZİYETSİZ

Özbek, “Diğer tüm sosyal medya platformları merkezi bir proje olarak yola çıktı. Günün sonunda popüler hale gelmek ve ticari anlamda kar elde etmeyi hedefledi. Oysa Bluesky ilk çıkış anında merkezi bir sunucu olmanın ötesinde herkes, her kullanıcı kendi sunucusu içinde Bluesky’ı çalıştırmaya başladı. Atproto denilen dağıtık sosyal ağ protokolü ile her sosyal medya uygulaması ve web sitesine entegresini hedefliyor. Bu merkeziyetsiz bir proje demek oluyor. Bugün 35 milyon olan kullanıcı sayısı 350 milyon da olsa, 3.5 milyar da olsa JayGraber bu projeyi satamaz. Çünkü her kullanıcının sunucusu kendine özel ve merkeziyetsiz olduğu için olası bir satış ihtimalinde sadece kendi sunucularında barındırdığı kadarını satabilir ki bu projenin intiharı olur. Bu durum aynı zamanda olası yasakların ve engellemelerinin de önüne geçmiş oluyor. Çünkü X, Instagram ya da Facebook gibi sosyal medya ağları merkezi bir sunucu içinde kullanıcıya eriştiğinden merkezi sunucuya ilgili ülkede yasak koyarsanız erişimi sınırlandırırsınız ama Blueksy’da bu durum binler, on binler, hatta milyonlarca sunucuda imkansız hale gelecek. Basitçe anlatmak gerekirse herkese açık kaynak olması, merkeziyetsiz olması bir zaaf gibi görünse de en büyük güvenlik özelliği haline geliyor.Renginin Twitter’ın mavisinden esinlenmesi, bir kelebeği sembolize etmesi ise ve de kullanışının Twitter’ın ilk zamanları gibi olması birçok kullanıcı için büyük bir kolaylık sağladı. Ama herkes bu platformu bir sosyal medya platformu olarak tanımlasa da proje sandığımızdan daha büyük bir hedefe hizmet ediyor. Şimdilik sosyal medya olarak aktif görünse de e ticaretten, web sitelerine, oyunlardan, TV ve canlı yayın platformuna, www gibi internet alt yapısının revizyonundan birçok konuya hitap edebilecek yeni bir internet florası" dedi.

‘PATRONSUZ SOSYAL MEDYA MÜMKÜNDÜR’ ÇIKIŞI

Özbek, “En çarpıcı yanı ise kurulalı 4 yıl olmasına rağmen sadece 28 çalışanı var. İlk reklamını ise ABD Boston’da ‘Patronsuz sosyal medya mümkündür’ çıkışı ile dikkatleri üzerine çektiler. Çünkü kullanıcılar yayın akışını ve formatını kendilerine göre düzenliyorlar. Üstelik Twitter’ın Elon Musk’a geçmesi ile önce mavisini kaybederek siyah renge büründü. Adı X oldu. Kaç bin takipçiniz olursa olsun, Musk’ın yapay zeka ile revize ettiğini iddia ettiği algoritmalarla takipçilerinize paylaşımlar düşmez oldu. Bu da X üzerinden hem politik hem de ticari ve toplumsal manipülasyonlara neden oldu. Geçtiğimiz kasım ayında gerçekleşen ABD başkanlık seçimlerinde Elon Musk’ın Başkan Trump lehine X üzerinden manipülasyon yaptığı iddiası üzerine milyonlarca X kullanıcısı hesaplarını kapatarak Bluesky’a geçti. Aynı durum Brezilya’da da oldu. X’in mevcut hükümet lehine manipülasyon yaptığı iddiası üzerine 2.5 milyon Brezilyalı X kullanıcısı Bluesky’a geçti.En sonunda geçtiğimiz aylarda Almanya’da yaşanan seçimlerde Elon Musk’ın Alman aşırı sağcı AfD (Almanya için Alternatif) lehine alenen destek olması Almanya’da da toplu göç yaşattı. 19 Mart’tan itibaren ise Türkiye’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası yüzlerce X hesabı Türkiye’nin talebi üzerine Türkiye’de erişim yasağı getirilmesi Türk X kullanıcılarını Bluesky’a göç ettirdi” şeklinde anlattı.

"ŞİRKETLER VE KİŞİLER ŞİMDİDEN YERİNİ ALMALI"

Özbek, açıklamasının devamında şunları söyledi:“Şimdilik Bluesky bebek bir proje. Eğer şirketler ve kişiler şimdiden yerini alıp, paylaşım yapmaya başlarsa sözlerini, ürünlerini ve içeriklerini algoritmalara takılmadan, ek ücret ödemeden, doğrudan takipçilerine ulaştırabilecekler. Yani 10 bin takipçiniz varsa 10 bin takipçinizin ana sayfasında sizin paylaşımınız gözükecek. Zaten geliştiricisi Jay Graber yapay zekayı sadece bot yazılım ve kullanıcılar için kullandığını ifade ederek algoritmalardan bağımsız paylaşım yapılacağına dikkat çekti. Şimdiden birçok kullanıcı ve siyasetçinin takipçi sayıları hatırı sayılır noktaya geldi. Size basit bir örnek vermem gerekirse X’i 2010 yılından beri aktif kullanıyorum. 400 bin takipçim var ama bir paylaşım yaptım sadece 20 beğeni aldı. Aynı paylaşımı Bluesky’dayaptım 25 bin takipçim içinde 200 beğeniye erişti. Elbette X hala ana sosyal medya platformu ama başka bir dünya da mümkün olduğunu görmek gerekiyor. Konu ile ilgili olarak bir çok medya kuruluşu, şirketin benden bilgi alma talebi de Bluesky’ın popüler uygulama haline geleceğinin ilk işaretidir” dedi.

TÜRKİYE'DE KRİTİK EŞİK 600-700 BİN KULLANICI

Özbek, “Dünya’da kritik eşik bir sosyal medya platformu için 60 milyon kullanıcıdır. Şöyle diyebiliriz 6 milyar internet kullanıcının yüzde 1’ine erişiyorsanız artık her yere ulaşabilirsiniz. Bluesky bu kritik eşiği haziran sonu temmuz başında aşması bekleniyor. Türkiye için bu kritik eşik ise 600-700 bin kullanıcı demek oluyor ki şu an bu rakamın yarısına 15 gün de yüzde 100 büyüyerek ulaştı. Hiç kuşkusuz son 5 gündür Türkiye’den katılım gözle görülür düzeyde düşse de Bluesky’ı aktif kullanan ilk 10 ülke arasına girdi. Gerek ülkemizde gerek ise dünyada bir politik aksiyon yaşanmazsa ülkemizde de tıpkı dünyada olduğu gibi Bluesky meşru sosyal medya platformu haline gelecek. Zaten Appstore uygulamalarında en çok indirilen sosyal medya aplikasyon olması dikkatlerden kaçmıyor” dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır