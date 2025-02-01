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  4. Yer: Ankara! Taksici arabasına bindi: Şoförün sesi titredi... "Abi ne olur, her şeyimi veririm abi..."

Yer: Ankara! Taksici arabasına bindi: Şoförün sesi titredi... "Abi ne olur, her şeyimi veririm abi..."

01.02.2025 12:23
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Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
01.02.2025 12:23
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Ankara'da paylaşımlı yolculuk uygulamasında sürücülük yapan 20'li yaşlardaki bir kişi, müşteri kılığında aracına binen bir taksici tarafından alıkondu. 20'li yaşlardaki şoförün yaşanan anlarda korkudan sesinin titrediği gözlerden kaçmazken yolcu kılığındaki taksici ise sürücüyü tehdit etti. Ayrıca sürücünün o anlarda, "Abi ne olur, her şeyimi veririm abi" dediği duyuldu.

Son dönemde taksi problemine çare bulma amacıyla piyasaya giren paylaşımlı yolculuk uygulamaları taksicilerin saldırılarına maruz kalmaya başladı. Bunların son örneği ise Ankara'da kaydedildi...

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YOLCU KILIĞINDA ARACA BİNDİ

Bir taksici paylaşımlı yolculuk uygulamasından bulduğu bir araca şoför kılığında bindi.

ŞOFÖRÜN SESİ TİTREDİ: "ÇOK BORCUM VAR, HER ŞEYİMİ VERİRİM ABİ"

Bir süre sonra şoföre aracını sağa çekmesini söyleyen taksici, tehdit ve tacizlerine başladı. O anlarda 20'li yaşlardaki şoför de çok borcu olduğunu ve her şeyini vereceğini ifade etti. Şoförü tehdit eden taksici ise aracın takipte olduğunu ve durmasının gerektiğini söyledi.

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O ANLAR KAMERADA

Şoförün sesinin titrediği anlar gözlerden kaçmazken yaşanan hadise kameralara saniye saniye yansıdı.

Anahtar Kelimeler:
Taksici Ankara
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