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'Yerinize Dilek İmamoğlu mu geçecek?' diye soruldu, diploma yanıtı olay oldu: Ben o ismi okumuyorum

07.03.2025 15:11
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.03.2025 15:11
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Abdülkadir Selvi'nin yazısını okudunuz mu? Diplomanız iptal edilirse yerinize Dilek İmamoğlu mu geçecek?' sorusuna cevap verdi. İmamoğlu, "Canım ben onu okumayı bırakalı yıllar oldu, sana da tavsiye ederim" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP lideri Özgür Özel, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

'BEN ONU OKUMAYI BIRAKALI YILLAR OLDU'

İmamoğlu'na, gazeteci Abdülkadir Selvi'nin yazısı referans gösterilerek, 'Diplomanız iptal edilirse yerinize Dilek İmamoğlu mu geçecek?' diye soruldu.

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Soruyu duyan İBB Başkanı önce güldü sonra ise, "Abdülkadir Selvi'yi okuyor musun hala? Canım ben onu okumayı bırakalı yıllar oldu, sana da tavsiye ederim ablacım. İnan ki okuma" diye cevap verdi.

İşte o diyalog:

Soru: Sayın Başkan bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısını okudunuz mu? Diplomanız iptal edilirse Dilek Hanım sizin yerinize aday olacakmış... Valla öyle olacakmış.

Ekran Alıntısı

Ekrem İmamoğlu: Abdülkadir Selvi'yi okuyor musun hala?

Soru: Yok okumuyorum ama öyle bir şey var.

Ekrem İmamoğlu: Canım ben onu okumayı bırakalı yıllar oldu, sana da tavsiye ederim ablacım. İnan ki okuma...

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