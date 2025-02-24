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Yıl dönümüne de denk geliyor! Bugünkü Kabine toplantısı her açıdan kritik: Türkiye'ye ziyaretten hemen sonra...

24.02.2025 10:35
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Bugün birçok açıdan kritik bir Kabine toplantısı gerçekleşecek. Toplantı hem üç hafta sonra hem AK Parti'nin büyük kongresinden sonra ilk olması, Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümüne denk gelmesi ve bu kapsamda Türkiye'ye önemli ziyaretin hemen ardından yapılacak olması bakımından ayrıca önem taşıyor. Toplantının gündeminde Merkez Bankası'nın son faiz kararından İmralı sürecine merak edilen başlıklar var.

Yıl dönümüne de denk geliyor! Bugünkü Kabine toplantısı her açıdan kritik: Türkiye'ye ziyaretten hemen sonra...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üç haftanın ardından ilk kez toplanıyor. Toplantı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te başlayacak. Toplantıdan önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara'da olacak. Ziyaret savaşın üçüncü yıl dönümüne denk geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta da Ukrayna lideri Zelenskiy'i ağırlaması hesaba katıldığında toplantıda Rusya-Ukrayna savaşının öne çıkması bekleniyor.

AK PARTİ'DE DEĞİŞİM KABİNE'YE YANSIR MI?

Dün de AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi yapılmıştı. Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle MKYK'de 36 isim yerini korurken, 39 isim yeni parti yönetiminde yer almadı. Kurula 39 yeni isim girdi. Böylece MKYK'nin yüzde 52'si yenilenmiş oldu. AK Parti MYK'de ise 9 yeni isim yer aldı. Kabine'de de bir değişim olup olmayacağı merak ediliyor. Ankara kulislerinde bazı bakanların yine bu süreçte değişebileceği konuşuluyordu.

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AK Parti’ye kongrede üç milletvekili de katıldı. (İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu ve Ünal Karaman, Gelecek Partisi’nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun)

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI, ENFLASYONUN SEYRİ DE MASADA

Öte yandan HaberTürk'te yer alan habere göre toplantının ana gündem maddelerinden birini de ekonomik gelişmelerin oluşturması bekleniyor. Son dönemde enflasyonda başlayan düşüş sürecinin yanı sıra, Merkez Bankası'nın faizlerde indirime gitmesinin ekonomiye yansımalarının ele alınması bekleniyor.

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GAZZE VE TRUMP

Gazze'de devam eden ateşkes süreci ve ateşkeste ikinci aşamanın yanı sıra ABD Başkanı Trump'ın Gazze konusundaki açıklamalarının da Kabine'de konuşulacak bir başka konu olması bekleniyor.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Kabine Toplantısı
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