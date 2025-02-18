Yılda 1 milyon can alan virüs: Tedavi edilmezse siroza neden oluyor!

Gastroenteroloji Uzm. Dr. Özgür Ecemiş, hepatit B enfeksiyonu hakkında bilgi verdi. Kronik hepatit B enfeksiyonu, bir yasam boyu sürebildiğinin altın çizeni Uzm. Dr. Özgür Ecemiş, "Virüsle kronik olarak enfekte olanlarda ileri yaslarda siroz veya karaciğer kanseri gelişme riski vardır" diye konuştu.

"HEPATİT B KARACİĞERDE HASARA NEDEN OLUYOR"

Hepatit B hastalığının en yaygın karaciğer enfeksiyonuna neden olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Özgür Ecemiş, "Hepatit B isimli virüs (HBV) karaciğerde hasara neden olur. Kan, korunmasız cinsel ilişki, paylaşılan enjeksiyon iğneleri veya hepatit B olan anneden bebeğe bulaşma en yaygın bulaşma yollarıdır. Hepatit B ile enfekte olmuş yetişkinlerin büyük kısmı bu virüsten kurtulabilir. Yetişkinlerin bir kısmı, bebek ve küçük çocukların çoğunluğu virüsten kurtulamamakta ve bu kişilerde kalıcı enfeksiyon gelişmektedir" şeklinde konuştu.

"ENFEKTE OLMUŞ KİŞİLERDE BELİRTİ OLMAZ"

Dünyada 2 milyar hepatit B ile enfekte olmuş ve 400 milyon kronik hepatit B'li hasta olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Özgür Ecemiş, "Her yıl yaklaşık 1 milyon insan Hepatit B ve onun neden olduğu komplikasyonlardan hayatını kaybetmektedir. Enfekte olmuş kişilerin çoğunda herhangi bir belirti olmaz, virüs taşıdıklarının farkında bile değillerdir. Virüs, kan ya da diğer vücut sıvıları yoluyla kişiden kişiye taşınır" ifadelerini kullandı.

SİROZ VE KARACİĞER KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Kan testinde 6 aydan fazla süre Hepatit B pozitifliği olan kişilerin kronik Hepatit B'li olarak tanımlandığını sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Ecemiş şunları söyledi:

"Kronik hepatit B enfeksiyonu, bir yaşam boyu sürebilir. Virüsle kronik olarak enfekte olanlarda ileri yaslarda siroz ve/veya karaciğer kanseri gelişme riski vardır. Kronik Hepatit B tedavisi kararı, çeşitli kan tetkikleri ve gerekirse karaciğer biyopsisi yapılarak verilir.

Hepatit B tedavisinde kullanılan ilaçlar virüsü baskılar ve karaciğer hasarını azaltır. Bazen nadir olarak da bu ilaçlar virüsü tamamen yok edebilir. Bu yüzden Hepatit B'li hastalar düzenli olarak hekim kontrolünde olmalıdırlar."

(İHA)