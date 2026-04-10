YouTube'dan '90 saniyelik atlanamayan reklamlar' hakkında açıklama geldi

Çok sayıda kullanıcı, YouTube'un TV uygulamasında 90 saniyelik geçilemeyen reklamlar gösterilmeye başlandığını bildirmişti. Bunun yeni bir test olabileceği üzerinde durulurken, Youtube'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Enes Çırtlık

YouTube'un resmi kurallarına göre "atlanamayan" reklamların süresi en fazla 30 saniye olabiliyor. Ancak geçtiğimiz günlerde çok sayıda kullanıcı, YouTube'un TV uygulamasının, platformun resmi reklam formatı kurallarının izin verdiğinden çok daha uzun olacak şekilde, 90 saniye süren atlanamayan reklamlar gösterdiğini bildirmişti.

Kullanıcıların YouTube'un TV uygulamasında 90 saniye süren atlanamayan reklamlar gördüklerine dair gelen raporlar sonrası YouTube cephesinden açıklama geldi.

YouTube dan 90 saniyelik atlanamayan reklamlar hakkında açıklama geldi 1

RESMİ AÇIKLAMA: "REKLAMLAR KASITLI DEĞİL"

Android Authority'de yer alan habere göre, X (eski adıyla Twitter) üzerindeki TeamYouTube hesabı, raporları doğrulayarak bu davranışın kasıtlı olmadığını ve YouTube'un söz konusu reklamları incelediğini duyurdu.

"YouTube'un 90 saniyelik atlanamaz reklam formatı yok. Bu, şu anda test ettiğimiz bir şey değil. Bunu daha detaylı inceliyoruz."

BİR TEST SÜRECİ YÜRÜTÜLMÜYOR

Yapılan resmi paylaşım, aynı zamanda 90 saniyelik atlanamayan reklamların şu anda test edilen bir şey olmadığını da ortaya koyuyor.

YouTube dan 90 saniyelik atlanamayan reklamlar hakkında açıklama geldi 2

YouTube'un buradaki ifadeleri, daha uzun reklamların tamamen yanlışlıkla veya bir hata sonucunda ortaya çıkmış olabileceğini gösteriyor.

