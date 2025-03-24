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Yüksekova’da baharın gelişiyle çevre temizliği yapıldı

24.03.2025 12:56
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 10 kişilik mahalle sakini, havanın sıcak olmasını fırsat bilerek mıntıka temizliği yaptı.

Yüksekova’da baharın gelişiyle çevre temizliği yapıldı

Her sene olduğu bu sene de baharın gelişiyle mahallelerde mıntıka temizliği başladı. İlçenin Esentepe Mahallesi’ndeki konutlarda yaşayan vatandaşlar, havanın güzel olmasını fırsat bilerek 10 kişilik bir grupla çevre temizliği gerçekleştirdi. Gönüllü olarak temizlik yaptıklarını ifade eden Savaş Adar isimli vatandaş, "Bugün havanın sıcak olmasıyla mıntıka temizliğine başladık. Bugün mahalle sakinleri olarak 10 kişilik bir grupla çevre temizliği yaptık. Kış aylarının başlamasıyla kirlilik her yerde hat safhada oluyor. Bizde buna dikkat çekmek için elimizde geleni yaptık. Şükürler olsun faydası oldu. Bunu her zamanda yapacağız. Bizde burada bina sakinlerine sesleniyoruz, lütfen çöplerinizi gelişi güzel atmayın. Bugün bizle bu temizliğe destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari temizlik
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