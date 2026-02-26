Yumurtayı inovasyonla buluşturan Anako’nun, kitle fonlama kampanyası başlıyor !

Türkiye’nin yumurtayı inovasyonla buluşturan şirketi Anako ValÜ’de yatırımcıyla buluşuyor.

SPK tarafından yetkilendirilmiş kitle fonlama platformu ValÜ, gıda sanayisinde güçlü üretim altyapısına sahip, ihracat ve inovasyonu odağına almış Anako’yu yatırımcılarla buluşturuyor.

Türkiye’nin yumurta ürünleri pazarında önde gelen üreticilerinden olan Anako şimdi üretim gücünü yatırımcılarla paylaşıyor.

Önümüzdeki 5 yıl içinde pazarın 3 katı büyümesi bekleniyor. Bu dönemde şirketin odağı;

İhracat pazarlarında büyüme,

Katma değerli protein ürünleri geliştirme,

Sürdürülebilir ve döngüsel üretim modeliyle ölçeklenme olarak şekilleniyor.

Yumurta ürünleri küresel protein ekonomisine açılan stratejik bir üretim alanı olarak konumlanıyor. Raf ömrü, standardizasyon ve lojistik avantajları sayesinde bu segment dünya genelinde büyüme potansiyeli taşıyor.

ValÜ, bu kampanya ile yatırımcılarına; geleneksel tarım ürünlerinin ileri işleme teknolojileriyle katma değere dönüştüğü bir sanayi modeline ortak olma imkânı sunuyor.

Yatırım süreci ValÜ’nün SPK lisanslı altyapısı üzerinden, MKK ve Takasbank entegrasyonu ile güvenli ve şeffaf şekilde yürütülmektedir.

Kampanyada minimum yatırım tutarı 10.000 TL’dir.

Kampanya detayları ValÜ platformunda duyurulacaktır.

www.valu.com.tr

#işbirliği