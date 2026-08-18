Yunanistan'ın hamlesi karşılıksız kalmadı! Türkiye’nin deniz parkı adımı gündem oldu: Miçotakis’e muhalefet baskısı

Türkiye’nin Kuzey Ege ile Fethiye-Kaş açıklarında iki yeni Deniz Milli Parkı ilan etmesi Yunanistan’da geniş yankı uyandırdı. Atina yönetimi karara itiraz ederken, Yunan basını gelişmeyi Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki yeni hamlesi olarak değerlendirdi. Tartışmaya katılan muhalefetteki Yunan Sol İttifakı (ELAS) ise Başbakan Kiryakos Miçotakis’in dış politikasını hedef aldı.

MİÇOTAKİS’E MUHALEFET BASKISI

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın liderliğindeki ELAS, Türkiye’nin hamlesi üzerinden Miçotakis hükümetine yüklendi. Partiden yapılan açıklamada, yaşanan gelişmenin Miçotakis’in dış politikasındaki başarısızlığın somut göstergelerinden biri olduğu savunuldu. Hükümete Türkiye ile ilişkilerde “rota değişikliği” çağrısı yapıldı.

Aleksis Çipras

YUNAN BASININDA TÜRKİYE GÜNDEMİ

Türkiye’nin kararı Yunan basınında da geniş yer buldu. Ta Nea gazetesi gelişmeyi “Türk parklarıyla çifte provokasyon” başlığıyla duyurdu. Gazete, belirlenen alanların Meis çevresi ile Limni ve Semadirek arasındaki deniz sahalarını etkilediğini öne sürdü. iEidiseis ise Ankara’nın kararını, Ynanistan’ın 21 Temmuz 2025’te Güney Ege ve İyon Denizi’nde ilan ettiği deniz parklarına verilen bir karşılık olarak yorumladı.

MAVİ VATAN’DA KORUNAN ALAN GENİŞLEDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı ve Kuzey Ege Deniz Milli Parkı resmen ilan edilmişti. Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı, Muğla’nın Fethiye ilçesi ile Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında yaklaşık 21 bin kilometrekarelik alanı kapsıyor. Kuzey Ege Deniz Milli Parkı ise Çanakkale ve Gökçeada açıklarında bulunuyor.

ANKARA DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU

Yunanistan’ın 2025 yılında Güney Ege ve İyon Denizi’nde deniz parkları ilan etmesinin ardından Ankara da kendi koruma alanlarını oluşturacağını açıklamıştı. Türkiye, Yunanistan’ın Ege’deki tek taraflı adımlarının mevcut sorunlar açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını bildirmişti. Son kararlarla Ankara’nın daha önce duyurduğu iki deniz koruma alanı resmiyet kazanmış oldu.