HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Yunanistan'ın hamlesi karşılıksız kalmadı! Türkiye’nin deniz parkı adımı gündem oldu: Miçotakis’e muhalefet baskısı

Türkiye’nin Kuzey Ege ile Fethiye-Kaş açıklarında ilan ettiği iki deniz milli parkı Yunanistan’ın gündemine oturdu. Atina kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu öne sürerken, muhalefetteki ELAS Miçotakis hükümetini dış politikada başarısızlıkla suçladı. Yunan basını da Ankara’nın hamlesini manşetlerine taşıdı.

Yunanistan'ın hamlesi karşılıksız kalmadı! Türkiye’nin deniz parkı adımı gündem oldu: Miçotakis’e muhalefet baskısı
Mehmet Hazar Gönüllü

Türkiye’nin Kuzey Ege ile Fethiye-Kaş açıklarında iki yeni Deniz Milli Parkı ilan etmesi Yunanistan’da geniş yankı uyandırdı. Atina yönetimi karara itiraz ederken, Yunan basını gelişmeyi Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki yeni hamlesi olarak değerlendirdi. Tartışmaya katılan muhalefetteki Yunan Sol İttifakı (ELAS) ise Başbakan Kiryakos Miçotakis’in dış politikasını hedef aldı.

Yunanistan ın hamlesi karşılıksız kalmadı! Türkiye’nin deniz parkı adımı gündem oldu: Miçotakis’e muhalefet baskısı 1

MİÇOTAKİS’E MUHALEFET BASKISI

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın liderliğindeki ELAS, Türkiye’nin hamlesi üzerinden Miçotakis hükümetine yüklendi. Partiden yapılan açıklamada, yaşanan gelişmenin Miçotakis’in dış politikasındaki başarısızlığın somut göstergelerinden biri olduğu savunuldu. Hükümete Türkiye ile ilişkilerde “rota değişikliği” çağrısı yapıldı.

Yunanistan ın hamlesi karşılıksız kalmadı! Türkiye’nin deniz parkı adımı gündem oldu: Miçotakis’e muhalefet baskısı 2

  • Aleksis Çipras

YUNAN BASININDA TÜRKİYE GÜNDEMİ

Türkiye’nin kararı Yunan basınında da geniş yer buldu. Ta Nea gazetesi gelişmeyi “Türk parklarıyla çifte provokasyon” başlığıyla duyurdu. Gazete, belirlenen alanların Meis çevresi ile Limni ve Semadirek arasındaki deniz sahalarını etkilediğini öne sürdü. iEidiseis ise Ankara’nın kararını, Ynanistan’ın 21 Temmuz 2025’te Güney Ege ve İyon Denizi’nde ilan ettiği deniz parklarına verilen bir karşılık olarak yorumladı.

MAVİ VATAN’DA KORUNAN ALAN GENİŞLEDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı ve Kuzey Ege Deniz Milli Parkı resmen ilan edilmişti. Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı, Muğla’nın Fethiye ilçesi ile Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında yaklaşık 21 bin kilometrekarelik alanı kapsıyor. Kuzey Ege Deniz Milli Parkı ise Çanakkale ve Gökçeada açıklarında bulunuyor.

Yunanistan ın hamlesi karşılıksız kalmadı! Türkiye’nin deniz parkı adımı gündem oldu: Miçotakis’e muhalefet baskısı 3

ANKARA DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU

Yunanistan’ın 2025 yılında Güney Ege ve İyon Denizi’nde deniz parkları ilan etmesinin ardından Ankara da kendi koruma alanlarını oluşturacağını açıklamıştı. Türkiye, Yunanistan’ın Ege’deki tek taraflı adımlarının mevcut sorunlar açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını bildirmişti. Son kararlarla Ankara’nın daha önce duyurduğu iki deniz koruma alanı resmiyet kazanmış oldu.

Yunanistan ın hamlesi karşılıksız kalmadı! Türkiye’nin deniz parkı adımı gündem oldu: Miçotakis’e muhalefet baskısı 4

İlginizi Çekebilir

MSB'den Yunanistan'a tepki: "Türk tarafının haklarını ihlal ediyor"

MSB'den Yunanistan'a tepki: "Türk tarafının haklarını ihlal ediyor"

 Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Yunanistan'ın Turizm Özel Mekansal Çerçevesi'ne ilişkin açıklama

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Yunanistan'ın Turizm Özel Mekansal Çerçevesi'ne ilişkin açıklama

 Haritamız güncellendi: İki alan dikkat çekiyor

Haritamız güncellendi: İki alan dikkat çekiyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Isparta'da feci kaza! Lüks araç ikiye bölündüIsparta'da feci kaza! Lüks araç ikiye bölündü
İstanbul'a yazın en sıcak günleri geliyor! İki dalga peş peşe etkili olacakİstanbul'a yazın en sıcak günleri geliyor! İki dalga peş peşe etkili olacak
Anahtar Kelimeler:
Fethiye Yunanistan Mavi Vatan kaş Kiryakos Miçotakis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
VatandaşLar dikkat! Araç satışında yeni oyun: Ekspertiz tuzağı

VatandaşLar dikkat! Araç satışında yeni oyun: Ekspertiz tuzağı

Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Fenerbahçe Fred'e böyle veda etti! "Bu ailenin bir parçasısın"

Fenerbahçe Fred'e böyle veda etti! "Bu ailenin bir parçasısın"

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

5 milyon TL'lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı

5 milyon TL'lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.