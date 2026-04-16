10 kişiyi canından eden katilin ölüm nedeni belli oldu: İşte İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporu

Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından etkisiz hale getirilen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni netleşti. Otopsi raporundaki çarpıcı detaylar dikkat çekti.

İsa Aras Mersinli dün Kahramanmaraş'taki okul baskınında 10 kişiyi öldürdükten sonra kendi de öldü. Mersinli'nin otopsi raporuyla birlikte ölüm nedeni ortaya çıktı.

KESİCİ ALET YARASI

Mersinli'nin ölümüne ilişkin incelemeler 2 adli tıp uzmanı, 2 otopsi teknikeri, 1 kameraman bilirkişisi ve 1 fotoğraf bilirkişisinden oluşan heyet tarafından yapıldı. Buna göre; katliamı gerçekleştirdikten sonra etkisiz hale getirilen Mersinli'nin sağ bacağında 1 adet öldürücü nitelikte kesici, delici alet yarası tespit edildi.

Cilt ve cilt altı bulgularına göre kullanılan kesici delici aletin bir tarafının künt, bir tarafının ise keskin nitelikte olduğu dile getirildi. Ölümünün kesici, derici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelen dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğunun altı çizildi.

VÜCUT BULGULARI DİKKAT ÇEKTİ

Adli Tıp raporuna göre 1.79 cm boyunda yaklaşık 85-90 kilogram ağırlığında olan Mersinli'nin incelenmesinde ölü lekelerinin vücut arka bas görmeyen alanlarda hafif şiddette olduğu görüldü.

ELLERİNDE POŞET, SIRTINDA ELEKTROT PEDLERİ

Ellerinde ise naylon koruma poşeti ve sırt kısmında ise 4 adet elektrod pedi (ağrı kesici, kas çalıştırıcı yapışkanlı iletken madde) olduğu saptandı. Sırt bölgesinde, avuç içlerinde, koltuk altlarında ve arka kısmının deri kıvrımlarında herhangi bir lezyona rastlanmadı. Vücudun tamamında kuru halde kan bulaşları görüldü.

TOKSİKOLOJİ İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Sağ arka bacağında 2.5 cm'lik kesici delici alet yarası olduğu görülen Mersinli'nin, otopsi sırasında toksikolojik inceleme için alınan örnekler ayrıntılı inceleme yapılabilmesi için Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi.

