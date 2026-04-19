40 milyon TL'lik iddiada Mansur Yavaş'ın da adı geçti: Bir soruşturma izni daha!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 11 kişi hakkında soruşturma izni verdi. Soruşturmanın, Ankara Etimesgut İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen "Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi" ihalesine ilişkin olduğu belirtildi.

"YÜKSEK MALİYETLİ İMALATLAR, DÜŞÜK MALİYETLİ İMALATA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Sabah'ın aktardığına göre; Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, ihalede yüksek maliyetli "çelik kiriş" imalatlarının, düşük maliyetli prefabrik "betonarme kiriş" imalatına dönüştürüldüğü tespit edildi.

"KAMU ZARARINA YOL AÇTI"

Bu değişiklikle yüklenici firmaya yaklaşık 40 milyon TL haksız menfaat sağlandığı, bu durumun da kamu zararına yol açtığı belirtildi.

ZARAR, FAİZİYLE BİRLİKTE TALEP EDİLDİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalenin yaklaşık maliyetinin 107 milyon 29 bin 460 TL, sözleşme bedelinin ise 106 milyon 415 bin TL olduğu kaydedildi.

İhalenin Oğuz Ata Mimarlık A.Ş. ile Gürtur İnşaat Ltd. ortaklığına verildiği, ancak sürecin kanunun 5. maddesinde yer alan temel ilkelere uygun yürütülmediğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Toplam 37 milyon 40 bin 871 TL + KDV tutarındaki kamu zararının yüklenici Atagür İş Ortaklığı'ndan faiziyle birlikte tahsil edilmesi talep edilirken, zararın karşılanamaması halinde sorumlular hakkında tazmin sürecinin işletileceği bildirildi.

ABB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ise bazı medya organlarında, 'Belediye bürokratları ve Mansur Yavaş hakkında soruşturma açıldığı' yönünde bilgiler yer aldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Ancak konuyla ilgili tarafımıza yapılmış herhangi bir resmi bildirim bulunmamaktadır. Haberde konu edilen süreç yeni değildir. İlgili dosya, 2022 yılından bu yana devam eden ve halen tahkim sürecinde bulunan teknik ve hukuki sürecin devam ettiği bir dosyadır. Bu nedenle ortada kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı gibi, kamu zararına ilişkin verilmiş nihai bir hüküm de yoktur. Devam eden bir sürecin, sonuçlanmış ve kesinleşmiş gibi sunulması; kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı çabasıdır. Tarafımıza konuyla ilgili ulaşan herhangi bir yazı belge gelmesi halinde de kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir."

İDDİALARA YANIT VERMİŞTİ

Mansur Yavaş'a geçtiğimiz günlerde, partisinin seçim mitinginde, "belediyenin imkanlarını kullandığı" iddiasıyla hakkında soruşturma izni verilmişti. İddialara tek tek yanıt veren Yavaş "Seçim 2023'te yapıldı, bunların tespiti 2023 yılında yapıldı. Şimdiye kadar neyi beklediniz eğer bir suç varsa?" demişti.