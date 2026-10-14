5 günlük hava raporuna yansıdı: İstanbul için bu saatlere dikkat! Şiddetini daha da arttıracak

Türkiye genelinde sağanak yağışın etkisiyle termometrelerde sert düşüş gözlemlendi. Özellikle İstanbul'da dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış, hayatı adeta felç etti. Sabah saatlerinde evden çıkan vatandaşlar, sel sularıyla mücadele etmek zorunda kaldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla beraber alt geçitleri su basarken, yollar da adeta göle döndü. Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışın günün ilerleyen saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine doğru bölge genelinde daha belirgin hale gelebileceği değerlendiriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aktardığı haftalık hava durumu haritasına göre ise yağış etkisini gün geçtikçe daha da artıracak.

TÜRKİYE GENELİNE UYARI YAĞDI

Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ illeri için sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapılırken, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için turuncu kodlu fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Bursa'da yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte İstanbul dahil bir ilde sıcaklık sert düştü.

Hafta sonu 28 derecelere çıkan sıcaklık İstanbul'da bugün 17 dereceye kadar düşerken, Cuma günü ise 14-15 dereceye düşmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi AKOM, İstanbul genelinde şiddetli fırtına ve sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Dün aralıklarla görülen yağışların özellikle bugünden itibaren kuvvetli fırtınaya döneceği öngörülüyor.

FIRTINA SEVİYESİ ARTACAK

AKOM'un değerlendirmesine göre, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin tamamına yakın bölümünde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkili olması bekleniyor.

Buna göre, bugün sabah 09.00’dan itibaren aralıklı hamleler ile saatte 50-80 kilometre aralığında kuvvetli fırtına ile birlikte sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

Yarın öğle saatlerine kadar fırtına ile birlikte görülmesi beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Avrupa Yakası’nda Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt, Büyükçekmece ilçeleri ile Anadolu Yakası’nın Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile ilçelerinde metrekareye 40-70 kilogram, diğer yerlerde ise 20-40 kilogram aralığında yağışların gözlemlenebileceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN DE UYARI GELDİ

Bugün için bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi.

Valilik sabah saatlerinden itibaren yağışların yer yer kuvvetli, Avrupa Yakası’nın Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olarak devam etmesi beklendiği belirtildi.

Yarın ise sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası’nın doğusunda Pendik, Tuzla ve Şile'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların aralıklı olarak Cumartesi öğleden sonraya kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU: