5. İstanbul Uluslararası Su Forumu (İUSF) yarın başlıyor

Küresel iklim krizi ve artan su stresiyle mücadelede dünyanın en prestijli buluşmalarından biri olan 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu (İUSF), "İnovasyondan Eyleme: Su Dirençliliğini Güçlendirmek" ana temasıyla yarın başlıyor. Dünyanın dört bir yanından 9 bakan ve 8 bakan yardımcısı başta olmak üzere su uzmanları, karar alıcılar, akademisyenler, kamu ile özel sektör temsilcilerini buluşturacak Forumun açılışını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yapacak.

COVID-19 pandemisi nedeniyle verilen aranın ardından, 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başkanlığındaki Ulusal Su Kurulu’nda alınan kararla yeniden hayata geçirilen Forum, Türkiye’nin su yönetimindeki liderliğini bir kez daha tescilliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı eşgüdümünde hazırlanan forum; Türkiye Su Enstitüsü (SUEN), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (ABDGM) tarafından planlandı.

İstanbul’un beşinci kez ev sahipliği yapacağı Uluslararası Su Forumu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın konuşmasıyla açılacak. Dünyanın dört bir yanından 9 bakan ve 8 bakan yardımcısı başta olmak üzere su uzmanları, karar alıcılar, akademisyenler, kamu ile özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek forumda bölgesel ve küresel su sorunları tartışılacak.

Türkiye'nin su yönetimi konusundaki en prestijli uluslararası etkinliklerinden biri olarak öne çıkan Forum, Türkiye'nin su alanındaki bilimsel ve politik liderliğini sergilediği bir vitrin görevi görüyor.

KÜRESEL KATILIM VAR

Beşinci İUSF’ye katılması beklenen uluslararası kuruluşlar arasında Birleşmiş Milletlere bağlı UNDESA, UN-Water, WHO, WMO, FAO, UNEP’in yanı sıra Dünya Su Konseyi, Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA), Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu (ICID), OECD, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Dünya Bankası da yer alıyor.

Beşinci İUSF’den elde edilecek çıktıların; 2-4 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek BM Su Konferansı, Mart 2027’de gerçekleştirilecek 11. Dünya Su Forumu ve Ekim 2027’de yine İstanbul’da gerçekleştirilecek IWRA 20. Dünya Su Kongresine katkı vereceği öngörülüyor.

İstanbul Uluslararası Su Forumu (İUSF), suyun sürdürülebilir yönetimine odaklanan, bu alanda bilgi paylaşımının artırılmasını hedefleyen önemli bir uluslararası platform niteliği taşıyor. Forum; küresel, bölgesel ve ulusal sorunlara çözüm üretilmesini ve iş birliğinin teşvik edilmesini amaçlıyor.

ANA TEMA: SU DİRENÇLİLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK İNOVASYONDAN EYLEME

Beşinci İstanbul Uluslararası Su Forumu, ‘Su Dirençliliğini Güçlendirmek: İnovasyondan Eyleme’ ana teması ışığında düzenleniyor. Forum, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine karşı koyabilecek ulusal ve uluslararası bir zeminin oluşturulması için inovatif ve finansal çözümler üretmeye odaklanacak. Bu çerçevede İUSF’un, su dirençliliği ve su verimliliğine ulaşmak amacıyla deneyimlerin, iyi uygulamaların ve yenilikçi yaklaşımların paylaşılacağı yüksek düzeyli bir platform işlevi görmesi hedefleniyor.

Dünyanın dört bir yanından üst düzey temsilcileri, karar alıcıları, akademisyenleri, bilim insanlarını, uzmanları ve uygulayıcıları çok disiplinli bir bakış açısıyla bir araya getirecek olan Forumda; inovasyonun uygulamaya, iş birliğinin ortak ilerlemeye dönüştürülmesinin yolları aranacak.

SU DİRENÇLİLİĞİ DÖRT ALT TEMADA ELE ALINACAK

Forum kapsamında su dirençliliğine bütüncül bir bakış sunan birbiriyle bağlantılı şu dört alt tema yer alıyor:

1-Dirençlilik için Su Diyaloğu: Bu alt tema çerçevesinde suyun yalnızca yaşamsal bir kaynak değil, aynı zamanda insanlar, sektörler ve farklı medeniyetler arasında bir köprü olduğu vurgulanacak. İklim değişikliği karşısında sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için su konusunda iş birliğinin hızlandırıcı bir güç haline gelmesi nasıl sağlanabilir sorusuna yanıt aranacak.
Suyu ayrıştırıcı değil birleştirici bir unsur olarak ele alan bu tema, kaynağını Türkiye’nin su iş birliğini geliştirme ve su alanında yapıcı diyaloğu sürdürme konusundaki uzun yıllara dayanan deneyiminden alıyor.

2-İklim Dirençli Su Yönetimi için Finansman Mobilizasyonu ve İnovasyon: Kuraklık, sel, aşırı su olayları ve hidrolojik değişkenlik gibi iklim kaynaklı şoklara uyum sağlama ve bunlardan kurtulma kapasitelerini güçlendiren su sistemlerinin planlanması, yönetilmesi ve işletilmesine yönelik görüş ve öneriler masaya yatırılacak.

Bu çerçevede iklim dirençli su projeleri için finansal araçları, yenilikçi mekanizmaları ve uygun politika seçeneklerini devreye sokarak teoriden somut eyleme geçişin yol haritası ortaya konmaya çalışılacak.

Bu tema ışığında şu sorulara yanıt aranacak: İklime dayanıklı su yönetimi için finansman kuruluşları ve yararlanıcılar arasında daha adil bir risk ve getiri dengesi sağlamanın önündeki engeller nelerdir? Ülkeler, iklime dayanıklı, uyarlanabilir stratejileri birlikte nasıl uygulayabilir? Ülkeler, ikili düzeyde iklime dayanıklı su altyapısı geliştirmek için hangi yenilikçi yaklaşımları benimseyebilir?

3-Tek Su, Tek Sağlık: Entegre Risk Yönetimi: Su; insanlar, hayvanlar ve ekosistemlerin sağlığının kaynaklar ve riskler üzerinden birbirine bağlı olduğunu vurgulayan Tek Sağlık (One Health) yaklaşımının merkezinde yer alıyor. Su; şehirler, sanayi tesisleri ve tarımsal sistemler arasında besinleri, kirleticileri ve patojenleri taşımak suretiyle bu yaklaşımın baş rolünü üstleniyor. Tema bu çerçevede, iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın oluşturulması için altyapı, çevre ve sağlık politikalarını bütünleşik bir bakış açısıyla ele almaya odaklanıyor.

4-Çatışan Çıkarların Ötesine Geçmek: Su–Enerji–Gıda–Ekosistem (WEFE) Bağıntısını İleriye Taşımak: Su, enerji, gıda ve ekosistemler arasındaki karşılıklı bağımlılık, günümüzün artan sınamaları karşısında giderek daha karmaşık bir hâl alıyor. Bu alanlarda izlenen parçalı politikalar ve sektörel öncelikler, çoğu zaman bir alandaki kazanımı diğerinde kayba dönüştürebiliyor. Bu tema iklim dirençliliğinin sağlanması için bu unsurların rekabet içinde değil, uyum içinde yönetilmesine odaklanıyor.

Forum ile ilgili bilgilere www.iusf.org.tr adresinden erişilebilir.

