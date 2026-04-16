54 okul hedef gösterildi! Sosyal medyadaki tehdit mesajlarına göz yumulmadı

Türkiye okul saldırılarıyla sarsılırken sosyal medya provokatörleri boş durmadı. Skandal paylaşım ve mesajlar hakkında harekete geçildi. Bakan Gürlek, 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcının gözaltına alındığını duyurdu.

Mehmet Hazar Gönüllü

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından sosyal medyada başka okullara ilişkin çok sayıda tehdit mesajı paylaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada işlenen suçlara ilişkin atılan adımları açıkladı.

"SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR"

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin olarak Kahramanmaraş ve Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA 95 GÖZALTI

Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri paylaşan; halk arasında korku, kaygı ve panik oluşturabilecek içerikler yayan; resmî açıklamaları itibarsızlaştırmaya yönelik yanıltıcı bilgiyi alenen dolaşıma sokan; suçu ve suçluyu övüp suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesap tespit edilmiştir.

1104 HESABA ENGEL

Bu kapsamda 55 Cumhuriyet Başsavcılığımızca 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmış, 95 kişi gözaltına alınmıştır. 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmekte olup 1.104 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmiştir.

SALDIRI TEHDİTLERİNE 67 GÖZALTI

Ayrıca, okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlarla kamuoyunda tedirginlik oluşturan hesaplar belirlenmiş; bu çerçevede 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alınmış olup haklarında adli işlemler devam etmektedir.

TALİMAT VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; çocuklarımızı şiddete yönlendirebilecek dijital içerik ve platformlara yönelik tespit ve tedbirlerin alınması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığına da talimat verilmiştir.

Süreç; 81 ilimizde 171 Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde takip edilmekte olup İçişleri Bakanlığımız ve Millî Eğitim Bakanlığımız ile koordinasyon içinde yürütülmektedir."

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kahramanmaraş Şanlıurfa silahlı saldırı okul saldırı Akın Gürlek
