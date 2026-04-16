Okul saldırılarından sonra Telegram hamlesi! Tarih verildi: "15 gün içinde"

Okul saldırılarının ardından mesajlaşma platformu Telegram, TBMM'ye geliyor. Telegram'a korkunç mesajların hesabı sorulacak, yeni önlemler de gündemde.

Mehmet Hazar Gönüllü

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta art arda iki gün gerçekleşen okul saldırıları Telegram'ı bir kez daha gündeme getirdi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas, Telegram'ın Meclis'e çağrılacağını bildirdi.

TELEGRAM 15 GÜN İÇİNDE TBMM'DE

Tv100 Genel Yayın Yönetmeni Onur Şahanoğlu'nun aktardığına göre Elmas şunları kaydetti:

"Telegram'ı 15 gün içinde TBMM'de ağırlayacağız. Kendilerine sosyal medyada yayılan o mesajların nasıl yayıldığını, hiçbir denetim mekanizmaları olup olmadığından söz edeceğiz.

"TATMİN OLMAZSAK KENDİ ÖNLEMLERİMİZİ TALEP EDECEĞİZ"

Tatmin olmazsak onlardan kendi önlemlerimizi talep edeceğiz ve buna göre bir yol haritası çizeceğiz."

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA KISITLAMASI

Elmas, 15 yaş altına sosyal kısıtlaması ile ilgili düzenleme hakkında ise "23 Nisan dolayısıyla bir belirsizlik var ama haftaya büyük ölçüde tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

