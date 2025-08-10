6,1'lik Balıkesir depremi sonrası AFAD'tan açıklama: "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alındı"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 19.53’te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) DEVREYE ALINMIŞTIR"

"Bugün, saat 19.53’te Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır.

İçişleri Bakanımız Sn.Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanımız Vali Sn.Ali Hamza Pehlivan çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir.

İçişleri Bakan Yardımcılarımız Sn.Münir Karaloğlu ve Sn.Mehmet Aktaş başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet Yönetimi Merkezi'nde toplanmıştır.

Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."