HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

6,1'lik Balıkesir depremi sonrası AFAD'tan açıklama: "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alındı"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığını açıkladı.

6,1'lik Balıkesir depremi sonrası AFAD'tan açıklama: "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alındı"
Enes Çırtlık

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 19.53’te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) DEVREYE ALINMIŞTIR"

"Bugün, saat 19.53’te Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır.

İçişleri Bakanımız Sn.Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanımız Vali Sn.Ali Hamza Pehlivan çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir.

İçişleri Bakan Yardımcılarımız Sn.Münir Karaloğlu ve Sn.Mehmet Aktaş başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet Yönetimi Merkezi'nde toplanmıştır.

Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
RTÜK Başkanı Şahin'den Balıkesir depremi açıklamasıRTÜK Başkanı Şahin'den Balıkesir depremi açıklaması
6,1'lik Balıkesir depremine canlı yayında yakalanan yayıncıdan dikkat çeken sözler! “Oğlum çok güzel deprem oluyor”6,1'lik Balıkesir depremine canlı yayında yakalanan yayıncıdan dikkat çeken sözler! “Oğlum çok güzel deprem oluyor”

Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir afad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Evlerden bir müddet uzak durun' 6.1'lik depremin ardından deprem uzmanından 'artçı' uyarısı! 'Yüksek olasılık'

'Evlerden bir müddet uzak durun' 6.1'lik depremin ardından deprem uzmanından 'artçı' uyarısı! 'Yüksek olasılık'

Netanyahu tek şartını açıkladı: "Yarın sona erebilir"

Netanyahu tek şartını açıkladı: "Yarın sona erebilir"

Suudi ekibi Neom Barış Alper için resmi teklif yaptı! Şok cevap...

Suudi ekibi Neom Barış Alper için resmi teklif yaptı! Şok cevap...

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

SON DAKİKA | Balıkesir'de art arda depremler... 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bir bina yıkıldı: Bölgeden ilk görüntüler geldi!

SON DAKİKA | Balıkesir'de art arda depremler... 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bir bina yıkıldı: Bölgeden ilk görüntüler geldi!

'Allah'ım her yer yıkıldı' Deprem sonrası yeni görüntü

'Allah'ım her yer yıkıldı' Deprem sonrası yeni görüntü

Diğer Haberler

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Balıkesir depremi açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin'den Balıkesir depremi açıklaması

6,1'lik Balıkesir depremine canlı yayında yakalanan yayıncıdan dikkat çeken sözler! “Oğlum çok güzel deprem oluyor”

6,1'lik Balıkesir depremine canlı yayında yakalanan yayıncıdan dikkat çeken sözler! “Oğlum çok güzel deprem oluyor”

'Balıkesir depremi İstanbul, Marmara'yı etkiler mi' sorusunu Naci Görür yanıtladı! 'Stres yüklemiş olabilir ama...'

'Balıkesir depremi İstanbul, Marmara'yı etkiler mi' sorusunu Naci Görür yanıtladı! 'Stres yüklemiş olabilir ama...'

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altına kalan bir kişi böyle kurtarıldı... O anlar kamerada

Enkaz altına kalan bir kişi böyle kurtarıldı... O anlar kamerada

'Allah'ım her yer yıkıldı' Balıkesir'deki depremin ardından yıkılan bölgeden yeni görüntü

'Allah'ım her yer yıkıldı' Deprem sonrası yeni görüntü

'Evlerden bir müddet uzak durun' 6.1'lik depremin ardından deprem uzmanından 'artçı' uyarısı! 'Yüksek olasılık'

'Evlerden bir müddet uzak durun' 6.1'lik depremin ardından deprem uzmanından 'artçı' uyarısı! 'Yüksek olasılık'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.