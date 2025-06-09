74 yıl sonra bir ilki başarmıştı! Ferdi Zeyrek, sadece 15 ayda Manisa'da derin izler ve sevgi bıraktı...

Ferdi Zeyrek'ten gelen son dakika haberi Manisa ve Türkiye'yi adeta yasa boğdu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek 6 Haziran'da Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

70 DAKİKA SONRA KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILMIŞTI AMA...

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek için Manisalılar hastaneye akın ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "İlk 7 dakikadan sonra oksijen desteği veriliyor, beyninin bir hasar almadığını ümit ediyoruz. 70 dakika sonra kalbi atmaya başladı. Mucizeyi başaracak inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

ACI HABERİ SAĞLIK BAKANI DUYURDU

Bugün saat 17.05'ten gelen acı haber başta ailesi ve Manisalılar olmak üzere tüm Türkiye'de büyük üzüntüye neden oldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Zeyrek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Acı haber sonrası Manisalılar hastaneye akın ederken, kentte büyük bir üzüntü hakim olduğu görüldü.

FERDİ ZEYREK, 74 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARMIŞTI

Zeyrek, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyük bir başarı elde etmişti. Söz konusu seçimlerde yüzde 57.29 oy oranı ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeyrek'le birlikte CHP tam 74 yıl sonra kentte birinci parti olmuştu.

Mazbatasını aldığı törende konuşan Zeyrek, “Bu bir hayaldi. 74 yıllık hepimizin hayali kurduğu gündü bugün. Ve bu hayale önce bizler inandık. Sonra Manisamdaki partili partisiz herkes bu hayale inandı. Ve bu hayal gerçek oldu. Ve bu salonda oturan, oturmayan, bizimle birlikte olan herkes bu hayalin birer parçası. Ve bu hayali yaşadığım için ve yaşattığım için gerçekten çok gururluyum. Bu mazbata aslında umudun belgesi. Manisamda umut oldu. Manisa'nın böyle bir umuda ihtiyacı vardı. 1 buçuk milyon kişiyi kapsayan, oy atan, atmayan, partili olan, olmayan herkesin başkanı olacağım. Ve herkes şunu diyecek: ‘Evet verdiğimiz oylar helal olsun.’" demişti.

GÜLER YÜZÜYLE MANİSALILARIN SEVGİSİNİ KAZANMIŞTI

Güler yüzü ve halkla iç içe bir belediyecilik anlayışını benimseyen Zeyrek'in 15 aylık görevi boyunca kentteki desteğini daha da artırdığı, yapılan anketlere de yansımıştı.