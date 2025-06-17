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ABD Başkanı Trump G7 zirvesini yarıda kesti! Beyaz Saray'da acil toplantı

Tüm dünya İsran ile İsrail savaşını endişeyle takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump'ın son hamlesi gündem yarattı. ABD Başkanı Trump, Kanada'daki G7 zirvesini yarıda kesti ve erken dönüş kararı aldı. Trump, ulusal güvenlik konseyini Beyaz Saray'da acil toplantıya çağırdı.

ABD Başkanı Trump G7 zirvesini yarıda kesti! Beyaz Saray'da acil toplantı
Devrim Karadağ

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ederken; Kanada'daki G7 zirvesini yarıda kesti. Beyaz Saray'ın açıklamasında "Başkan, Kanada'dan kritik meselelerle ilgilenmek için dönüş kararı aldı" denildi.

Trump dönüş kararından önce kendi sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yaptı.

TRUMP: "HERKES TAHRAN'I DERHAL TERK ETMELİ"

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını bir kez daha vurguladı. "Bunu defalarca söyledim" dedi. Amerikan Başkanı İranlıları ise açık bir dille uyardı. "Herkes Tahran'ı derhal terk etmeli" ifadesini kullandı

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Beyaz Saray, Trump'ın "Tahran, tahliye edilmeli." ifadesinin, İran'ın masaya oturması ihtiyacının aciliyetini yansıttığını bildirdi.

ACİL DURUM ODASINDA TOPLANTI ÇAĞRISI

Dakikalar sonra da Trump, ulusal güvenlik konseyini acil durum odasında toplantıya çağırdığı bilgisi paylaşıldı.

Amerikan Fox News kanalında yer alan ve bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan habere göre, Trump, yerel saatle bu akşam Beyaz Saray'a dönünce ulusal güvenlik ekibiyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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