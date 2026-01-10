HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken İran iddiası: "Halk bazı şehirleri ele geçiriyor"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Trump'ın "Öyle görünüyor ki İran'da halk bazı şehirlerde kontrolü ele geçiriyor. iddiası ise bir anda gündem oldu. "Birkaç hafta önce kimse bunun mümkün olduğunu düşünmezdi" diye konuşan Trump Grönland'a da değindi ve "Grönland'ı almazsak, Rusya ve Çin ile komşu olduğunuzu göreceksiniz" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken İran iddiası: "Halk bazı şehirleri ele geçiriyor"
Devrim Karadağ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle Beyaz Saray'da bir araya geldi. ABD Başkanı Trump burada, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"BAZI ŞEHİRLERDE KONTROLÜ ELE GEÇİRİYORLAR"

İran'da günlerdir süren protestolara dair konuşan Donald Trump, "İran ciddi sıkıntı içinde. Bana öyle geliyor ki halk bazı şehirlerde kontrolü ele geçiriyor. Birkaç hafta önce kimse bunun mümkün olduğunu düşünmezdi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump tan dikkat çeken İran iddiası: "Halk bazı şehirleri ele geçiriyor" 1

"ONLARI SERT ŞEKİLDE VURACAĞIZ"

ABD Başkanı, "Açıkça belirttim. Eğer geçmişte olduğu gibi insanları öldürmeye başlarlarsa müdahil olacağız. Onları sert şekilde vuracağız. Bu kara operasyonu anlamına gelmez. Bu onları sert şekilde vuracağımız anlamına gelir." dedi.

DOĞRUDAN İRAN LİDERİNE SESLENDİ

Donald Trump, protestoculara şiddetle karşılık verilmemesi gerektiğini işaret ederek, "İran liderlerine diyorum ki; Ateş açmaya başlamayın. Öyle olursa biz de ateş açmaya başlarız." şeklinde konuştu.

ABD merkezli haber platformu Axios da ABD yönetiminin İran'daki protestoların "ülkede rejimi devirebileceği" ihtimalini yakından takip ettiğini dile getirmişti.

ABD Başkanı Trump tan dikkat çeken İran iddiası: "Halk bazı şehirleri ele geçiriyor" 2

"GRÖNLAND'I ALMAZSAK..."

Grönland'a dair açıklamada bulunan Trump, bu bölgede Rusya ve Çin'i görmek istemediklerini dile getirdi.

ABD Başkanı, "Grönland'ı almazsak, Rusya ve Çin ile komşu olduğunuzu göreceksiniz." diye konuştu.

Grönland çevresinde Rus ve Çin gemilerinin bulunduğunu söyleyen Donald Trump "Rusya'nın ya da Çin'in Grönland'ı işgal etmesine izin vermeyeceğiz. Bu, biz harekete geçmezsek yapacakları şeydir." ifadelerini kullandı.

"KOLAY YOLDAN OLMAZSA, ZOR YOLLA YAPACAĞIZ"

Trump, "(Grönland konusunda) Kolay yoldan anlaşmak isterim. Ancak kolay yoldan gerçekleşmezse, zor yolla yapacağız." derken, Danimarka'yı işaret ederek "500 sene önce oraya bir botla çıkmış olmaları, oraya sahip oldukları anlamına gelmez." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump tan dikkat çeken İran iddiası: "Halk bazı şehirleri ele geçiriyor" 3

"SURİYE'DE BARIŞ İSTİYORUZ"

Suriye'de yaşanan çatışmalara da değinen ABD Başkanı, taraflar arasında barış görmek istediğini dile getirdi.

Trump, çatışmaların durmasını istediklerini belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi
Trump'tan Venezuela'ya petrol mesajı: "Birlikte çalışacağız" Trump'tan Venezuela'ya petrol mesajı: "Birlikte çalışacağız"

EL KONULAN RUSYA TESCİLLİ GEMİ

Geçtiğimiz günlerde el konulan Rusya tescilli tankerle ilgili konuşan Trump "El koyduğumuz gemi yarı Rus gemisiydi diye düşünüyorum. Rusya, bize karşı gemiyi savunmamaya karar verdi. Bu büyük bir adımdı." dedi.

"AVRUPA'NIN KENDİNE ÇEKİDÜZEN VERMESİ LAZIM"

Trump, konuşmasında "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Avrupa'dan korkmuyor. Benim tarafımdan yönetilen ABD'den korkuyor. Avrupa farklı bir yer, değişiyor. Avrupa'nın kendine çekidüzen vermesi lazım. Avrupa'yı seviyorum." ifadelerine yer verdi.

VENEZUELA

ABD Başkanı, Venezuela'nın şu an müttefik gibi göründüğü ifade ederken "Bence müttefikimiz olarak kalmayı sürdürecekler. Orada Rusya ve Çin'i istemiyoruz." dedi.

Trump, petrol şirketlerinin Venezuela'da güvenlik garantilerine sahip olacağını belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kar yağışı uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da Pazartesi okullar tatil olur mu?Kar yağışı uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da Pazartesi okullar tatil olur mu?
Eşini ve kızını öldürüp, uçuruma atmıştı! Yeni detaylar...Eşini ve kızını öldürüp, uçuruma atmıştı! Yeni detaylar...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.