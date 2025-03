Adalet Bakanı Tunç'tan 'terörsüz Türkiye' mesajı: Ülkemizde yepyeni bir dönem başlaması hepimizin hedefi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi. Ferit Melen Havalimanı'nda Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ile kurum amirleri ve partililer tarafından karşılanan Bakan Tunç, cuma namazını Tuşba ilçesindeki tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde kıldı. Namazın ardından ilk ziyaretini Van Valiliği'ne yapan Bakan Tunç, burada 1 saat süren görüşmenin ardından, çıkışta basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

İmralı'nın PKK'ya silah bırakma çağrısını değerlendiren Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye hedefi ülkemiz için çok önemli. Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'na başlarken terörden kurtulmuş olması hepimizin dileği, milletçe birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirerek yolumuza devam etmemiz lazım. Bin yıllık kardeşliğimize maalesef 40 sene önce bir dinamit konuldu. Fitne ateşi yakıldı ve bu fitne ateşi 40 yıldan bu yana ülkemizi ve milletimizi rahatsız etti. Büyük kayıplar verdik teröre. Maddi kayıplarımız oldu, manevi kayıplarımız oldu. Trilyonlarca parayı terörle mücadeleye harcamak zorunda kaldık. Milletimizin refahı için, eser üretmek için harcayacağımız paraları maalesef terörle mücadelede harcamak durumunda kaldık. Ülkemizin enerjisi maalesef buraya harcandı. Tabii en önemlisi de binlerce şehit verdik. İnsanlarımızı kaybettik. Dolayısıyla bu büyük acıları yaşamış bir millet olarak terörden kurtulmayı çok önemsiyoruz. Bu kapsamda da geçmişte de yoğun çalışmalar oldu. Terörün bitirilmesi anlamında ve terörle mücadelede güvenlik güçlerimiz kararlı mücadeleler yaptılar. Bu uğurda çok şehit verdik. Tabii teknolojinin özellikle imkanlarımızın, milli silahlarımızın artması ve bu kapsamda kapasitemizin artması nedeniyle terörle mücadelede de büyük bir başarı sağladık. Milletimizin huzurunu sağlamak için gerek içten gerek dıştan gelen tehditleri ortadan kaldırmak için milletçe büyük bir mücadele içerisinde olduk. Son günlerde sayın Bahçeli'nin grup konuşmasından sonra ortaya çıkan yeni adımlar var ve DEM Parti heyetinin İmralı'da yaptığı görüşmeler sonrasında devam eden çalışmalar var. Terörün sonlandırılması, terör örgütünün kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakmasına yönelik, çağrının değerlendirilmesi çok önemli. Terör örgütünün kendini feshetmesi ile beraber ülkemizde yepyeni bir dönem, terörsüz bir Türkiye'nin başlaması hepimizin hedefi. Türk, Kürt, Çerkez, Laz, hiçbir ayrım yapmadan, etnik kökenine bakmadan ülkemizin birlik beraberliğini, bütünlüğünü koruyarak, iç cephemizi daha da güçlendirerek artık terörsüz bir Türkiye'ye adım atmamız gerekiyor ve inşallah adım atıyoruz. Terörsüz bir Türkiye'nin şafağındayız, eşiğindeyiz diyebiliriz. Bu konuda tabii ki herkese sorumluluklar düşüyor. Bu konuda bu sorumlulukları da yerine getirerek inşallah önümüzdeki günler ülkemiz için parlak. Emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki emellerinin çöpe atıldığı bir dönemi inşallah yaşayacağız ve bin yıllık kardeşliğimize bir hançer saplanmıştı. Bu hançer inşallah çıkarılacak ve Türkiye o yaralarını da hızlı bir şekilde tedavi ederek daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek inşallah" dedi.

"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Van'da yapılan yatırımları Vali Balcı ile değerlendirdiklerini söyleyen Bakan Tunç, Van Gölü'nde cansız bedeni bulunan YYÜ Üniversitesi Çocuk Gelişimi 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş ile ilgili devam eden soruşturmaya ilişkin önemli bilgiler verdi. Rojin'in ölümünün herkesi derinden üzdüğünü anlatan Bakan Tunç, "Öncelikle Rojin'in ailesine, bütün Van halkına ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yakınlarına sabır diliyorum. Böyle kayıplar, hepimizi derinden üzüyor maalesef. Tabii Rojin'in kaybından sonra 18 günlük bir arama süreci gerçekleşti. Yoğun bir şekilde Van Denizi etrafında aramalar yoğunlaştırılmıştı ve 18'inci gün, cansız bedenine ulaşılmıştı. Bir yandan da adli soruşturma başlatılmıştı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli soruşturma kapsamında da detaylı bir inceleme yapıldı. Cansız bedenin üzerinde yapılan adli tıp incelemeleri ve yine cep telefonu ve dijitallerinde mail e-posta adreslerinde yapılan incelemeler tüm bunlar gerçekleştirildi. Şu anda soruşturma devam ediyor. Tabii burada ilk bulgulara göre suda boğulma şeklinde adli tıp raporu söz konusu. Bir cinayet mi, intihar mı olup olmadığına yönelik son değerlendirmeler bütün bu delil araştırmalarından, adli tıp raporlarından ve dijital incelemelerden sonra ortaya çıkacak bir husus" diye konuştu.

"SOKAKLARI GÜVENLİ HALE GETİRMELİYİZ"

Son günlerde gündemde olan sokak hayvanlarıyla ilgili soruya da cevap veren Bakan Tunç, "Bu konuda Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşmıştı geçen yıl. Önemli bir yasa. Tabii bu yasa görüşülürken Meclis’te birtakım dezenformasyonlar da yapıldı. Hayvan katliamı diyenler oldu. Burada hayvan katliamı şeklinde bunu böyle değerlendirmek doğru değil. Burada hem hayvanları yaşatalım, sağlıklı yaşatalım ama bu hayvanlar insanlara zarar vermesin. Sokaklarımız güvenli olsun. Bu anlamda yasanın getirdiği birtakım sorumluluklar var. Belediyelere ve il özel idarelerine yönelik birtakım görevler söz konusu. Belediyeler, gerek büyükşehir belediyeleri gerek il belediyeleri ve nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyeler bütçelerinde bu konu için pay ayırmak zorunda. Barınak yapmak ve sahipsiz hayvan kısırlaştırılması, onların tedavileri ve sağlıklı bir ortamda yaşatılmasıyla ilgili belediyelerimize ve il özel idarelerimize verilen görevler var. Bu görevleri yerine getirmek gerekiyor. Belediye bütçelerinden büyükşehir belediyeleri binde 3 oranında, diğer belediyeler de binde 5 oranında, bir önceki yılın gelirinin bu orandaki kısmını, sadece bu alana ayırmak mecburiyetindeler. Eğer ayrılmamışsa burada belediye başkanının, meclis üyelerinin bir sorumluluğu söz konusu. İçişleri Bakanımızın da önceki gün yaptığı açıklama, bu konudaki denetimleri, belediyeler ve il özel idareleri noktasında bu konuda kanundan kaynaklanan görevleri, bütçe ayırma, bu bütçenin bu alanda harcanması konusundaki hassasiyetin gösterilmemesi durumunda da gerekli soruşturmaların, idari soruşturmaların açılabileceğini ifade etmiştir. Sokak hayvanları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Bir ekmek almaya giden çocuğumuzun köpekler tarafından parçalanmış olması kabul edilebilecek bir durum değil. Bunu önlemek durumundayız. Bunu hep beraber önleyeceğiz. Dolayısıyla insanlarımızın sağlığı, can güvenliği her şeyden önce gelir ve hayvanlarımızın da sağlığı her şeyden önce gelir. Dolayısıyla onlar da bir can. Onları uygun ortamlarda yaşatacağız, kısırlaştıracağız ve onları kendi sağlıklarını tehdit eden, birbirlerine de zarar veren ortamlardan korumamız gerekecek. Dolayısıyla sokakları daha güvenli hale getirmenin yolu yasanın uygulanması. Yasayı en etkin bir şekilde uygulamak gerekir. Uygulamadığında ne olur? İşte Yüksekova'da maalesef bir yavrumuz hayatını kaybetti. Yine en son Konya Karaman'da 2 yaşındaki Rana bebeğimiz maalesef hayatını kaybetti. Yaralanan vatandaşlarımız var. Bunlar istemediğimiz acı olaylar. Bir daha tekrarlanmasın. Bunlarla ilgili adli soruşturmalar açıldı. Bu soruşturmalar kapsamında kimler görevini ihmal etmiş? Bu konuda yargı bunları ortaya çıkaracak elbette ki. Tabii bu tür olayların meydana gelmemesi, bu tür acı olaylar sonrasında soruşturma açıldığında Türk Ceza Kanunumuz, görevi ihmal, taksirle ölüme neden olmak, taksirle yaralamaya neden olmak gibi suçlar gündeme gelebiliyor. Dolayısıyla bu suçlarla karşı karşıya kalmamak için Hayvanları Koruma Kanunu'nda ve Türk Ceza Kanunu'nda sorumluluğu olan herkesin bu hassasiyeti göstermesi lazım. Hep beraber sokaklarımızı güvenli hale getirmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi. Bakan Tunç'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile Bakan yardımcıları Mehmet Yılmaz ve Ramazan Can, Ceza Tevfikevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ ve Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan eşlik etti.

