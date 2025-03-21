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AK Parti'den Adil Karaismalioğlu'na 'hazır ol' talimatı mı gitti? Fatih Altaylı'dan İBB'ye kayyum iddiası: "Ankara'da şakır şakır bu konuşuluyor"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.03.2025 10:20
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Gazeteci Fatih Altaylı YouTube kanalında son günlerde yaşananlara dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart günü gözaltına alınmasının ardından yaşanan internet sıkıntısına tepki gösteren Altaylı, İmamoğlu'nun yerine kayyum atanabileceğini iddia ederek "İBB’ye Adil Karaismailoğlu’nun kayyum olacağı konuşuluyor" dedi.

AK Parti'den Adil Karaismalioğlu'na 'hazır ol' talimatı mı gitti? Fatih Altaylı'dan İBB'ye kayyum iddiası: "Ankara'da şakır şakır bu konuşuluyor"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı soruşturmaları kapsamında şafak operasyonuyla gözaltına alınması Türkiye'nin gündemine oturdu. İstanbul özelinde başlayan tepkiler, Türkiye'nin çeşitli kentlerine yayıldı. Bazı şehirlerde zaman zaman polisle göstericiler karşı karşıya gelirken, gazeteci Faith Altaylı'dan dikkat çeken bir kayyum iddiası geldi.

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İBB'YE KAYYUM OLARAK ADİL KARAİSMAİLOĞLU MU ATANACAK?

YouTube kanalında yaptığı yayında Fatih Altaylı, İBB'ye kayum atanabileceğini söyledi. Kulislerde İstanbul Valisi Davut Gül'ün İBB'ye kayyum olarak atanabileceği konuşulurken, Altaylı başka bir ismi ortaya attı. Altaylı, "Bir yargı darbesiyle ele geçirilen İBB’ye Adil Karaismailoğlu’nun kayyum olacağı konuşuluyor" iddiasında bulundu.

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FATİH ALTAYLI: "AK PARTİ'DEN 'HAZIR OL' TALİMATI GİTTİ"

Altaylı, AK Parti’nin eski ulaştırma bakanı Adil Karaismailoğlu’na ‘hazır ol’ talimatı verdiğini söyledi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK? 3 SEÇENEK VAR

"Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?" sorusuna yanıt veren Altaylı, şu ifadeleri kullandı;

"Bundan sonraki süreç yargıya bağlı. Yargıya bağlı derken Ekrem İmamoğlu hakkında nasıl karar vereceklerine bağlı. Birkaç olasılık var. Bir; İmamoğlu yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla adliyeye sevk edilir ve serbest bırakılır. Gelir belediyedeki görevine devam eder.

İkinci olasılık; yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanır. Belediye meclisi yeni bir beleiye başkanı seçer.

Üçüncüsü; terör suçuyla tutuklanır. O zaman yerine kayyum atanır. 'Soruşturmayla hiçbir alakamız' yok diyen AK Parti'nin ben şu an kayyum olarak kimi düşündüğünü, kime 'Hazır ol' talimatı verdiğini Ankara'daki kulislerden duyuyorum. Bana geliyor. Ankara'da bu konuşuluyor. Eski bir ulaştırma bakanı, eski bir İBB çalışanı Adil Karaismailoğlu'nun İstanbul'a kayyum olarak atanacağı şakır şakı konuşuyor kardeşim"

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"HANGİ HAKLA ÜLKEYİ KİLİTLİYORSUN?"

Türkiye genelinde son günlerde yaşanan internet sıkıntısına da tepki gösteren Altaylı, "İnternette hangi hakla bant daraltıp, ülkeyi kilitliyorsun?" dedi.

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Ekrem İmamoğlu Fatih Altaylı İstanbul Adil Karaismailoğlu kayyum ibb ekrem imamoğlu operasyonu
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