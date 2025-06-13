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AK Parti'den İsrail'in İran saldırısına tepki: Tüm bölgeyi ateş attı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Orta Doğu ve dünyayı alarma geçiren saldırılarla ilgili açıklama yaptı. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadıklarını belirten Çelik, "İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

AK Parti'den İsrail'in İran saldırısına tepki: Tüm bölgeyi ateş attı!
Devrim Karadağ

İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar tüm bölgede endişe yaratırken, Türkiye'den de ilk tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır." dedi.

Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"BÖLGEYİ ATEŞE ATAN BARBARCA BİR SALDIRI"

"İsrail İran'a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır.

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Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir.

Gazze konusunda İsrail'in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslararası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı.

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"İSRAİL SALDIRGANLIĞI TÜM DÜNYA İÇİN TEHDİT"

ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail'in bu saldırıyı yapması, İsrail'in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi.

İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır."

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Türkiye ak parti
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