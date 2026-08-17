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AK Parti kulislerinde 'Mansur Yavaş' iddiası: 'Yeni Parti’ iddiası Ankara'yı hareketlendirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın siyasi geleceğiyle ilgili yeni bir kulis gündeme geldi. Gazeteci Nuray Babacan, bazı AK Partili isimlerin Yavaş’ın sonunda Yeni Parti’yle hareket edeceğini ve partide lider adayı olabileceğini düşündüğünü aktardı.

AK Parti kulislerinde 'Mansur Yavaş' iddiası: 'Yeni Parti’ iddiası Ankara'yı hareketlendirdi
Mehmet Hazar Gönüllü

Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti’nin kurulmasının ardından Mansur Yavaş’ın nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu olmuştu. Ankara kulislerinde bununla ilgili yeni bir iddia konuşulmaya başladı.

AK PARTİLİ İSİMLERİN 'YAVAŞ' TAHMİNİ

Nefes yazarı Nuray Babacan, bazı AK Partili isimlerin Yavaş’ın siyasi geleceğiyle ilgili öngörülerini köşesine taşıdı. Babacan’ın aktardığına göre AK Parti'de Yavaş’ın sonunda Yeni Parti’yle birlikte hareket edeceğini düşünenler var.

AK Parti kulislerinde Mansur Yavaş iddiası: Yeni Parti’ iddiası Ankara yı hareketlendirdi 1

Söz konusu isimler “Eninde sonunda YENİ Parti’yle beraber olacak. İYİ Parti’ye gitmez. AK Parti’ye gelirse anında yok olur gider. YENİ Parti’de lider adayı olma olasılığı var” şeklinde değerlendirmede bulundu.

ELEŞTİREN DE VAR HAK VEREN DE

Babacan, Yavaş’ın tutumunu eleştiren AK Partililer olduğu kadar, "kapıyı tamamen kapatmamasını" doğru bulanların da bulunduğunu aktardı.

AK Parti kulislerinde Mansur Yavaş iddiası: Yeni Parti’ iddiası Ankara yı hareketlendirdi 2

"YAVAŞ'A YÖNELİK SORUŞTURMALARA KİMSE İNANMAZ"

Söz konusu isimlerin şu ifadeleri de dikkat çekti:

"Ona yönelik soruşturmalara kimse inanmaz. Zaten toplumun yüzde 70’e yakını bu davaların siyasi olduğuna inanıyor. Mansur Yavaş’tan önceki 100 yolsuzluk dosyası dururken, halka izah edemezler. Ankara’daki üç-beş kişinin ne düşündüğünün sokakta karşılığı yok."

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Özgür Özel soruşturma ak parti Yeni Parti
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