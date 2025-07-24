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Akbank’tan “Esnaf Davet Et, Kazan!” kampanyası ile 50.000 TL’ye varan chip-para fırsatı

Akbanklı KOBİ’ler, esnaf yakınlarını Akbank Mobil’e davet ederek 50.000 TL’ye varan chip-para kazanma fırsatı elde ediyor.

Akbank’tan “Esnaf Davet Et, Kazan!” kampanyası ile 50.000 TL’ye varan chip-para fırsatı

Akbank, KOBİ’ler için yenilikçi fırsatlar sunan bir kampanyayı hayata geçirdi. “Esnaf Davet Et, Kazan!” kampanyasıyla Akbanklı KOBİ’ler, çevrelerindeki şahıs firması olan esnaf yakınlarını Akbanklı olmaya davet ederek hem birbirine destek oluyor hem de kazanç sağlıyor.

Kampanya kapsamında, Akbanklı KOBİ’ler, Akbank Mobil üzerinden aldıkları kodu şahıs firması esnaflarla paylaşıyor. Bu kodla Akbank Mobil üzerinden ilk kez müşteri olan ve kampanya koşullarını yerine getiren müşteriler, 2.000 TL chip-para kazanıyor. Aynı zamanda davet eden Akbanklı da 2.000 TL chip-paranın sahibi oluyor. Davet kodunu esnaf yakınları ile paylaşan Akbanklı KOBİ, kampanya süresince toplamda 50.000 TL’ye kadar chip-para kazanma şansı elde ediyor.

Akbank’tan “Esnaf Davet Et, Kazan!” kampanyası ile 50.000 TL’ye varan chip-para fırsatı 1

Akbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Akbank olarak esnaf müşterilerimizin dijitalleşmesini önceliklendiriyor; onların daha kolay, hızlı ve avantajlı bankacılık hizmetlerine erişmesini sağlamayı hedefliyoruz. ‘Esnaf Davet Et, Kazan!’ kampanyamızla bir yandan esnaflarla dayanışmayı teşvik ederken, diğer yandan daha fazla esnafın Akbank hizmetlerinden faydalanmasını sağlıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerimize değer sunan yenilikçi kampanyalarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.”

Esnafların dijital bankacılık deneyimiyle finansal ihtiyaçlarına yanıt veren bu kampanya ile Akbank, KOBİ Bankacılığı alanındaki müşteri odaklı yaklaşımını bir kez daha görünür kılıyor.

Detaylı bilgi için: www.akbank.com/kampanyalar/esnaf-davet-et-kazan-kampanyasi

#işbirliği

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Anahtar Kelimeler:
kobi
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