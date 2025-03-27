Anne İmamoğlu "Dayanamıyorum" diyerek isyan etti! Silivri'deki tutuklu oğlunu ziyaret etti: "Bir an evvel çıkmasını istiyorum"

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen çarşamba hakkındaki "terör" ve "yolsuzluk" suçlamalarından gözaltına alınmış, "yolsuzluk" suçlamasından pazar günü tutuklanıp Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti. Bu gelişmelerle beraber ülke çapında protestolar başladı. İmamoğlu görevinden de uzaklaştırıldı.

ANNE İMAMOĞLU'NDAN SİLİVRİ'YE ZİYARET

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu annesi Hava İmamoğlu ziyaret etti. Hava İmamoğlu, kapıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İÇERİDE DURMASINA DAYANAMIYORUM"

Anne İmamoğlu "Hayırlı bayramlar olsun inşallah. Oğlumu gördüm. Oğlumun hiç suçu yok. İçi dışı bir, evladımı bütün alem, millet biliyor. Evladımın görevi devlete hizmet etmek. Halkını seviyor, halk da onu seviyor, benim gördüğüm o. Bir an evvel evladımın çıkmasını istiyorum. İçeride durmasına dayanamıyorum, çıkmasını istiyorum. Morali iyi, tabii anneyim bana göstermez. Evladım beni hiç üzmek istemez" diye konuştu.

DİLEK İMAMOĞLU: SİNDİRMEK İSTEDİLER AMA HAREKETE GEÇİRDİLER

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da The Economist için kaleme aldığı makalede gelişmelere isyan edip "Ekrem’in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasıyla hem kendisi hem halk sindirilmek istendi. Bunun yerine Türkiye’nin dört bir yanındaki insanları harekete geçirdiler” demişti.

İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır