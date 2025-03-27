Ekrem İmamoğlu gözaltına alınırken yanındaydı! Dilek İmamoğlu o sabah yaşadıklarını anlattı: "Milyonlarca insan aynen benim gibi hissetti"

Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılıp tutuklanması Türkiye'de olduğu kadar dünyada da ses getirdi. Çarşamba günü İmamoğlu gözaltına alındığı sırada eşi Dilek İmamoğlu da yanındaydı. Süreç boyunca Saraçhane'deki mitingler ile Çağlayan Adliyesi arasında mekik dokuyan Dilek İmamoğlu 19 Mart sabahıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"BİREYLERİ HAPSE ATARAK FİKİRLERİ SUSTURAMAZSINIZ"

İngiliz The Economist'e konuşan Dilek İmamoğlu “Bireyleri hapse atarak fikirleri susturamazsınız. Türkiye, bu karanlık dönemden de demokratik iradesini koruyarak çıkacaktır” dedi.

"SİNDİRMEK İSTEDİLER AMA HAREKETE GEÇİRDİLER"

Karara tepkisini gösteren İmamoğlu, “Ekrem’in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasıyla hem o hem halk sindirilmek istendi. Bunun yerine Türkiye’nin dört bir yanındaki insanları harekete geçirdiler.” diye konuştu.

"19 MART'TA MİLYONLARCA İNSANLA AYNI HİSSİ YAŞADIK"

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı sabah hissettiklerini anlatırken Dilek İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Eşim Ekrem İmamoğlu 19 Mart günü erken saatte gözaltına alındığında, Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca insan aynen benim gibi hissetti: Üzüntüye ek olarak yoğun bir adaletsizlik duygusu ve artan bir öfke. Mevcut hükümetin yirmi yılı aşkın süredir devam eden iktidarı altında Türkiye'de birçok kişi ülke derin bir otoriterliğe gömülürken bu duygularla yüzleşmek zorunda kaldı."

İMAMOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINDIĞI ANLARI ANLATMIŞTI

Dilek İmamoğlu, eşi gözaltına alındıktan sonra NOW Haber'e yaptığı açıklamada polis ekiplerinin sahurdan hemen sonra evlerine geldiğini, Ekrem İmamoğlu’nun da hazırlandığını söyleyip “Arkadaşların hepsine teşekkürlerimi sunuyorum hepsi kibar ve nazik şekilde görevlerini yerine getirdiler. 07.30’gibi evden ayrıldılar. Ekrem Bey ile konuştular avukatı ile birlikte” demişti.

ÖZGÜR ÖZEL BBC'YE KONUŞTU: BAŞBAKAN STARMER'A İSYAN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise BBC'ye verdiği röportajda, İmamoğlu'nun tutuklanmasına Avrupa'nın pek çok ülkesinden tepki geldiğini ancak İngiliz İşçi Partisi'nin sessiz kaldığını hatırlatarak, "Nasıl bir gerekçesi, sebebi var bunun? Bütün Avrupa tepki gösteriyor ama İngiliz İşçi Partisi ve Starmer'ın bu konuda hiçbir şey söylememesini anlayamıyorum" demişti.