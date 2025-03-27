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  4. Son dakika | 'İmamoğlu' protestolarında 1879 gözaltı! Bakan Yerlikaya boykot çağrısını hedef aldı... "O taşlar, asitler, baltalar nedir?"

Son dakika | 'İmamoğlu' protestolarında 1879 gözaltı! Bakan Yerlikaya boykot çağrısını hedef aldı... "O taşlar, asitler, baltalar nedir?"

27.03.2025 10:31
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27.03.2025 10:31
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Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması başlayıp tutuklanmasıyla alevlenen protestolarda çok sayıda gözaltı var. Gözaltı ve tutuklama sayılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kanunlara uygun her gösterinin başımızın üstünde yeri var. Peki o taşlar, asitler, baltalar nedir?" diyerek olaylarla ilgili tepkisini dile getirdi.

Son dakika haberi: Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ve daha sonra tutuklanmasına tepkisini göstermek isteyen vatandaşlar başta İstanbul'da Saraçhane olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında sokaklarda eylem yaptı. Bu sırada çıkan olaylarda Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre 1879 kişi gözaltına alındı, 150 polis ise yaralandı.

AA-20250323-37430045-37430043-BASKENTTE_IZINSIZ_GOSTERIYE_MUDAHALE_EDEN_5_POLIS_YARALANDI

"SOKAĞA ÇIKMAKLA KİMSE TEMİZE ÇIKAMAZ"

Olaylarla ilgili basın açıklaması yapan Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şunlar:

  • Adalet sokakta değil, mahkeme salonlarında tecelli eder. Sokağa çıkmakla kimse temize çıkamaz. Hukuku sokak eylemleriyle bastırmaya çalışmak kimseye fayda sağlamaz. Hiçbir algı operasyonu, hiçbir sokak kışkırtması gerçeklerin üzerini örtemez.

AA-20250323-37430053-37430046-BASKENTTE_IZINSIZ_GOSTERIYE_MUDAHALE_EDEN_5_POLIS_YARALANDI

"KANUNLARA UYGUN HER GÖSTERİNİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

  • Sokak ve gösteri yürüyüşü anayasal bir haktır, evet. Anayasa'da silahsız ve saldırısız deniyor. Kanunlara uygun her gösterinin başımızın üstünde yeri var. Peki o taşlar, asitler, baltalar nedir? Bakanlık olarak toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili bize yapılan başvuruların %96'sına zaten izin vermişiz.
Saraçhane'de polise asitli saldırı! Saraçhane'de polise asitli saldırı!

BOYKOT ÇAĞRISINA TEPKİ

  • Pervasızca sokak çağrısı yapanlar bu gerçeklerle yüzleştiğinde, bu sokak görüntülerini gördüğünde acaba ne düşündüler? Boykot çağrısı yapmakla yerli ve milli markalarımızı, çalışanlarını zor durumda bırakmakla amaçlanan nedir? Hele yabancı kanallara çıkıp Türkiye'yi şikayet etmek...

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1879 GÖZALTI, 260 TUTUKLAMA

  • Eylemlerde 1879 şüpheli gözaltına alındı, 260'ı tutuklandı, 468'i hakkında adli kontrol verildi. 662'sinin işlemleri devam ediyor. 489'u da serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı şüpheliler bulunuyor. Aralarında 17 farklı suçtan adli işlem görenler olduğu tespit edildi.

  • Eylemlerde 150 polisimiz yaralandı. Yazık, günah değil mi?

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya Protesto eylem ekrem imamoğlu operasyonu
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