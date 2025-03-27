Son dakika | Cezaevinden hastaneye kaldırıldı! İmamoğlu'yla tutuklanıp Silivri'ye gönderilen Mahir Polat rahatsızlandı

Son dakika haberi: Son 4 yılda 3 kere anjiyo olan ve 6 stent takıldığı öğrenilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

İBB'YE "TERÖR" OPERASYONUNDA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklanmıştı.

İFADESİNDE SAĞLIK SORUNLARINDAN SÖZ ETMİŞTİ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerine ifade veren Mahir Polat sağlık sorunlarını şöyle dile getirmişti:

“Son olarak iki hafta önce anjiyo oldum ve toplam 6 stentim bulunmaktadır. Bunun dışında iki damarımın tıkanıklığı mevcuttur. İki hafta sonrası içinde buna ilişkin yeni bir anjiyo planlanmıştı. Halihazırda tedavim devam etmekte olup kullanmakta olduğum ilaçlar mevcuttur. Yine tiroid kanseri geçirmem sebebiyle düzenli pet çekimleri vücudumda başka noktada kanser çıkıp çıkmadığı takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bunların yanında uyku apnem bulunması dolayısıyla cihaza bağlı olarak uyuyan bir yaşam koşulundayım. Hipertansiyon ve şeker hastalığım da mevcuttur.”

CEZAEVİNDEN HASTANEYE KALDIRILDI

Mahir Polat'ın tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanarak hastaneye sevk edildiği öğrenildi.