Bahçeli'den AB'ye sert çıkış: "Herkes ayağını denk alsın!"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli konuşmasının büyük bölümünü dış politikaya ayırdı.
AB'YE 'RAPOR' TEPKİSİ
İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları:
- Avrupa Türkiye'ye istikamet çizemez. Türk milletine biçim verecek terzi daha doğmamıştır. Avrupa hangi cüretle bize dil uzatıyor, hangi akılla bize ayar çekiyor? Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz. Yüce Türk yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü Batı'ya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecek.
- KKTC büyük Türk milletinin deniz jeopolitiğinde ileri karakolu, milli güvenliğimizin güney cephesindeki kilit taşı, Mavi Vatan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye kendi denizlerinde seyirci değildir. Kıbrıs'ta hakikatin adı iki devlettir.
- ABD-İran mutabakatı, ABD siyasetinin kendi içinde bile netleşmemiştir.