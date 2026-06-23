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AK Parti'de transfer trafiği hızlandı: 2 yeni belediye başkanı! Kulisler alev alev

Siyasette transfer trafiği son günlerde art arda gelen gelişmelerle hız kazandı. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre CHP'li iki belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak. Gözler perşembe gününe çevrildi.

AK Parti'de transfer trafiği hızlandı: 2 yeni belediye başkanı! Kulisler alev alev
Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhuriyet Halk Partisi bir yandan mutlak butlan krizinin yansımalarıyla sancılı bir süreçten geçerken bir yandan da partiden kopuşlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

"PERŞEMBE GÜNÜ AK PARTİ’YE KATILACAKLAR"

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde iki belediye başkanıyla ilgili kulis bilgisini paylaştı. Saymaz, İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile geçtiğimiz aylarda CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın perşembe günü yapılacak genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılacağını yazdı. Bu iddia üzerine gözler AK Parti’de yapılacak toplantıya çevrildi.

AK Parti de transfer trafiği hızlandı: 2 yeni belediye başkanı! Kulisler alev alev 1

RASİM ARI İÇİN DAHA ÖNCE DE TARİH VERİLMİŞTİ

Rasim Arı’nın adı son dönemde sık sık AK Parti’ye geçiş iddialarıyla gündeme gelmişti. Gazeteci Sinan Burhan da daha önce yaptığı değerlendirmede, Arı’nın AK Parti’ye katılabileceğini öne sürmüş ve tarih olarak 25 Haziran’ı işaret etmişti.

AK Parti de transfer trafiği hızlandı: 2 yeni belediye başkanı! Kulisler alev alev 2

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AK Parti kulislerini hareketlendiren iki isim AK Parti kulislerini hareketlendiren iki isim

"ÖLENE KADAR AK PARTİLİYİM"

Arı, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti adayı olarak Nevşehir Belediye Başkanı seçilmişti. 2021 yılında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek belediye başkanlığı görevinden istifa eden Arı, o dönem yaptığı açıklamada “Ölene kadar AK Partiliyim” ifadelerini kullanmıştı.

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Daha sonra İYİ Parti’ye katılan Arı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bu kez İYİ Parti adayı olarak Nevşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

AK Parti de transfer trafiği hızlandı: 2 yeni belediye başkanı! Kulisler alev alev 3

MESUT ÖZARSLAN’IN İSTİFASI GÜNDEM OLMUŞTU

AK Parti’ye geçeceği iddia edilen bir diğer isim ise Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan oldu. Özarslan, geçtiğimiz aylarda CHP’den istifa etmiş ve istifa açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sert ifadeler kullanmıştı. O dönem AK Parti’ye geçeceği iddiaları da gündeme gelmişti. Özarslan, kendisine yöneltilen AK Parti iddiaları için “Şu an öyle bir şeyimiz oluşmadı. Bilemiyorum, bakacağız. AK Parti olur, MHP olur. Onu bilemem” demişti.

AK Parti de transfer trafiği hızlandı: 2 yeni belediye başkanı! Kulisler alev alev 4

“BUGÜN İSTEYEYİM HEM MHP’YE HEM AK PARTİ’YE GEÇERİM”

Özarslan’ın daha sonra yaptığı bir açıklama da tartışma yaratmıştı. Herhangi bir partiye geçmenin gündeminde olmadığını söyleyen Özarslan, buna rağmen “Bugün isteyeyim hem MHP’ye hem de AK Parti’ye geçerim” çıkışıyla dikkat çekmişti.

AK Parti de transfer trafiği hızlandı: 2 yeni belediye başkanı! Kulisler alev alev 5

Özarslan’ın CHP’den istifasının ardından Keçiören Belediye Meclisi’nde de hareketlilik yaşanmıştı. Özarslan’la birlikte 7 meclis üyesinin daha istifa ettiği, CHP’nin belediye meclisindeki çoğunluğunu kaybettiği belirtilmişti.

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TRANSFER TRAFİĞİ HIZLANDI

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, dün sabah CHP’den istifa edip saatler sonra AK Parti’ye katılmış ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katılmıştı.

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