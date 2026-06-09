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Bahçeli'den Özgür Özel'e açık çağrı: Ateşe körükle gitmemeli, aklıselim hareket etmeli!

CHP'de yaşanan gerginliğe değinen MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'e çağrı yaptı. Bahçeli, "Sayın Özgür Özel'e tavsiyem şudur; CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan CHP bünyesindeki çatlağı memleket sathına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den Özgür Özel'e açık çağrı: Ateşe körükle gitmemeli, aklıselim hareket etmeli!
Mehmet Hazar Gönüllü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin konuşmasında özellikle 'terörsüz Türkiye' sürecine yönelik mesajları dikkat çekti.

Bahçeli den Özgür Özel e açık çağrı: Ateşe körükle gitmemeli, aklıselim hareket etmeli! 1

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI: 'İÇ CEPHE' VURGUSU

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

  • İç cepheyi sağlam tutmalıyız. Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir.
  • Kardeşlik hukukunu milli güvenlik olarak görüyoruz.

Bahçeli den Özgür Özel e açık çağrı: Ateşe körükle gitmemeli, aklıselim hareket etmeli! 2

"CHP BUGÜN İKİ AYRI YÖNDEDİR"

  • Parti içi arınma ve durulma ihtiyacı tehditlerin gölgesinde kaldı. Bizim meselemiz CHP'nin içine düştüğü dağınıklıktan siyasi kazanç elde etmek değil. CHP bugün iki ayrı yön, iki ayrı dil, iki ayrı merkez, iki ayrı meşrutiyet iddiası muhalefetin geleceği açısından kaygı vericidir.

Bahçeli den Özgür Özel e açık çağrı: Ateşe körükle gitmemeli, aklıselim hareket etmeli! 3

ÖZGÜR ÖZEL'E ÇAĞRI YAPTI

  • Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklıselim hareket etmektir.
  • CHP ya kendi iç meselesini hukuk ve yargı eliyle çözecektir ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır.
  • Sayın Özgür Özel'e tavsiyem şudur; CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan CHP bünyesindeki çatlağı memleket sathına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. CHP'yi daha büyük bir yokuşa sürüklemekten yüz çevrilmelidir.

Bahçeli den Özgür Özel e açık çağrı: Ateşe körükle gitmemeli, aklıselim hareket etmeli! 4

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EL SIKIŞTIKLARI GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Koç Holding 100. yıl etkinliğine katılan Bahçeli ve Özgür Özel el sıkışmıştı. İki isim yan yana gelerek bir süreliğine sohbet etmişti.

Bahçeli den Özgür Özel e açık çağrı: Ateşe körükle gitmemeli, aklıselim hareket etmeli! 5

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Özgür Özel CHP
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