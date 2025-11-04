Bahçeli'nin çıkışından sonra DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi: Tarih belli oldu

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın Edirne'ye giderek Selahattin Demirtaş ile görüşecek.

NE OLMUŞTU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkındaki kararına yaptığı itirazı reddetmişti. Böylece AİHM kararı kesinleşmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısının ardından gazetecilerin sorusuna yanıt verirken "Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yoldan sonuca ulaşmıştır, tahliyesi Türkiye açısından hayırlara vesile olacaktır" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Sayın Bahçeli'nin 'Tahliyesi hayırlı olacaktır' demeci çok hayırlı bir demeç. Ama dün Demirtaş'ı, Yüksekdağ'ı içeri atmakla övünenlere soruyorum: Bugün "hayırlısı bu" diyorsanız dönüp de bir özür borcunuz yok mu?" demişti.