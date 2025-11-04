HABER

Son dakika | Bahçeli'den sonra Özgür Özel'den de ses getirecek bir çıkış! 'Selahattin Demirtaş' yorumu dikkat çekti

Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş çıkışı gündem yarattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de Bahçeli'nin çıkışına ilk yorum geldi. "Sayın Bahçeli'nin demeci çok hayırlı bir demeç" diyen Özel, "Özür borcunuz yok mu?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel'in dile getirdiği 'Aziz İhsan Aktaş' iddiası dikkat çekti. Öte yandan Özel "Dün Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yüksekdağ'ı içeri atmakla övünenlere soruyorum: Bugün "hayırlısı bu" diyorsanız dönüp de bir özür borcunuz yok mu? Açık söyleyeyim, bizim de var" diye konuştu.

"DEPREM BÖLGESİNDE ŞİKAYETLER BİTMİYOR"

Özel'in konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

  • Siz söz tutmuyorsunuz. 1. yılın sonunda çadırda, konteynerde kimse kalmayacak demiştiniz. Hatay'da söz verilenlerin yüzde 34'ü teslim edilebildi. Teslim edilen konutlarda altyapı sorunları, şikayetler bitmiyor. İşletmelerin halen daha yarısı faal değil. Esnaf daha dükkanını açmadan vergi dairesine çağrılacak.

"SINDIRGI'NIN AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİ İSTENİYOR"

  • Aramızda Sındırgı Belediye Başkanımız Serkan Sak var. Bir kez daha Sındırgı'ya ve civarına geçmiş olsun. 4,9'luk deprem oldu, kilometrelerce uzakta, İstanbul'da hepimiz endişeye sevk olduk. Sındırgı'nın afet bölgesi ilan edilmesi isteniyor. Sındırgı'ya devletin şefkatli elinin ulaşması için bu talebe sahip çıkıyoruz.

"GEBZE BİR MAHALLE BÜYÜK FELAKETİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ"

  • Gebze'de bir metro skandalı yaşanıyor. Bina yıkıldı. Olay sıcakken Ulaştırma Bakanlığı "Konunun bizimle ilgisi yok" deyip çıktı kenara. O metro inşa edilirken doğru önlemler alınmadığı için bütün bir mahalle büyük bir felaketin eşiğinden dönmüş.
  • Kartalkaya, Soma, Ermenek suçluları CHP iktidarında yeniden yargılanacak. Ant olsun ki yakalarını bırakmayacağız.

'AZİZ İHSAN AKTAŞ' İDDİASI: "KAÇTIĞI SÖYLENİYOR"

  • Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş... Ben demiyorum Savcı diyor. Bugünlerde kaçtığı söyleniyor. Bilen olursa söylenir. 704 yılla yargılanan geziyor. 4 yılla yargılanan belediye başkanımız içeride. Korkunç bir süreçle karşı karşıyayız.
  • İBB dosyasına güvenemediler, casusluk iftirası attılar. Hüseyin Gün "casusum" diye itiraf ediyor, sonra iftira atıyor. İftiracı Hüseyin Gün'ü Emniyet'e AK Parti göndermiş. İftiracı, Emniyet'e sunum yapmış. Ekrem başkan hapisteyken iftiracı Hüseyin Gün siber güvenlik ihalesi almış.

  • Kozmik odaya giren savcı mı casus yoksa onun yolunu açan Recep Tayyip Erdoğan mı, halk karar versin.

BAHÇELİ'NİN 'DEMİRTAŞ' ÇIKIŞINA İLK YORUM

  • Şimdi birileri 'terörsüz Türkiye'yi şöyle yapalım, demokrasi taleplerini bir kenara bırakalım diye uğraşıyor. Memlekette 'terörsüz Türkiye'ye yürünecek, şu anda 13 belediyede kayyum var. Erdoğan'ın "Bundan sonra kayyum istisnaya dönecek" ifadesi var. Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ'ın, siyasi tutukluların serbest bırakılması gerekir. Sayın Bahçeli'nin "Tahliyesi hayırlı olacaktır" demeci çok hayırlı bir demeç. Ama dün Demirtaş'ı, Yüksekdağ'ı içeri atmakla övünenlere soruyorum: Bugün "hayırlısı bu" diyorsanız dönüp de bir özür borcunuz yok mu? Açık söyleyeyim, bizim de var. Bugünkü genel başkan sıfatıyla o gün için tüm Türkiye'den özür diliyorum.
  • Kusurun yüzde 99'unun sahibi sütten çıkmış ak kaşığa dönmüşler. O gün rejimin düşmanı Demirtaş'tı, bugün İmamoğlu.
