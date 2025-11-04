Son dakika | MHP İmralı'ya gitmeye hazır! Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yeşil ışık yaktı

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e gitmeyişi ve KKTC cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkındaki çıkışıyla ilgili sessizliğini bozdu. Bahçeli "Cumhur İttifakı yoluna devam edecek" şeklindeki net açıklamasıyla tartışmalara son noktayı koydu. MHP liderinin en dikkat çeken mesajlarından biri de 'terörsüz Türkiye' süreciyle ilgiliydi.

BAHÇELİ'DEN 'SELAHATTİN DEMİRTAŞ' ÇIKIŞI

Devlet Bahçeli toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur" diyerek gündem yaratacak bir çıkışa imza attı.

"BİZ CUMHUR İTTİFAKI'YIZ"

Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasından öne çıkan satır başları ise şöyle:

Türkiye'mizin her yerinde her kapıyı çalacağız, her gönle gireceğiz. Sorunları dinleyeceğiz, çözüm yolları bulmanın amacında olacağız. Dertleri söylediğimiz gibi derman olmanın da gayretinde olacağız. Suskun ve durgun kalplere aydınlık saçacağız. Biz her haneye huzur ve bereket penceresi açacağız. Dertler sağanak sağanak olsa da biz varız ve buradayız. Biz MHP ve Cumhur İttifakı'yız, buradayız, milletin hizmetindeyiz. Her kapıyı çalıp her vatandaşımızı dinleyeceğiz.

Coğrafyaların tansiyonu kaygı verici seviyededir. Maalesef sağ duyunun ışığı kesilmiş vaziyettedir. Dünya yeni ortaçağı kapanına sıkıştı. İlkel dürtüler, önyargılar, dayatmalar, haksızlıklar giderek yaygınlaşmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dizayn edilen sistem ağır yaralar almaktadır. Toplumlar ve devletler sancı içerisinde kıvranmaktadır.

Sudan'da sivillere karşı uygulanan şiddet tek kelimeyle katliamdır. Neredeyse Gazze'yi aratmayacak bir şiddet vardır. Sudan'dan işlenen insanlık suçlarını kınıyorum.

İsrail soykırım sürecini Gazze'de sürdürüyor. Asıl mesele ateşkes anlaşmanın sahadaki uygulamasıdır. Ateşkes kararını ihlal eden siyonist eşkiyalık kanlı operasonlarını ilerletmektedir. Ateşkes kararının alınmasından bugüne kadar 254 savunmasız insan hayattan koparılmıştır. ABD Başkanı'nın sözleri de bitmek bilmeyen hezeyanıdır. Madem ateşkes kırılgan değildir, o halde 20 günde 254 Filistinlinin kanını döken İsrail saldırıları nasıl izah edecektir.

ABD'Lİ BÜYÜKELÇİ BARRACK'A SERT YANIT

Ülkemizde görev yapan dış misyon görevlilerinin yerini yurdunu bilmesi lazımdır! Türkiye Cumhuriyeti soykırımcıların defteri dürülmeden ilişkilerinde yeni bir sayfa açacak kadar mazlum Filistinli kardeşlerimize yüz çevirmez. Adalet tecelli etmelidir. 1967 temelinde Filistin devleti kurulmalıdır.

"ZEHİRLE İŞİMİZ YOK, BALIN PEŞİNDEYİZ"

Süper güç Türkiye mimarisindeyiz. Baktığımız yer milletimizin yeridir. Bizim zehirle işimiz yok, balın peşindeyiz. Aynı yerde bulunmak aynı göstergede olmak değildir. Önümüze çıkan engelleri teker teker aşacağız. Sorunlara meydan okuyan kaya gibi duracağız.

Terörsüz Türkiye hedefini sabote etme çabaları provokasyonlara teşne olma gayreti bizim nazarımızda yok hükmündedir. Terörsüz Türkiye seferini durduracağını zannedenlerin, siyasi plan yapanların üzerinde durdukları zemin kaydıkça daha çirkefleşmeleri beklenen bir durumdur. Osmanlı İmparatorluğu'nda düzen bozucu faaliyetler fesat çıkarma denirdi. Bu fesat zihniyeti teröre adeta geçim ve ümit kapısı telakki ettiklerini utanmadan sıkılmadan teyit etmişlerdir. Aynı zamanda terörün yanında yöresinde kurnazca hizalanan aymazlar korosudur.

"PKK'NIN KURUCU ÖNDERLİĞİNİN SON DÜZLÜKTEKİ GÖRÜŞ, DÜŞÜNCE VE KANAATLERİ ALINMALI"

Terörsüz Türkiye ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye muazzam bir kardeşlik ve kucaklaşma sahnesi olacak. TBMM'de kurulan komisyon çalışmalarının sonuna geldi. Bu komisyon 5 Ağustos 2025'ten bugüne gayet verimli, yapıcı toplantılarını gerçekleştirdi.

Ümit ediyorum ki yol haritası mucibince hukuki, siyasi ve demokratik atılımlar temin edilecektir. Elbette PKK'nın kurucu önderliğinin son düzlükteki görüş, düşünce ve kanaatleri alınmalı, konuyla ilgili kısır tartışmalar sonlandırılmalı. İmralı ile Edirne ihtilafı çıkarma arayışında olanların nereye hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz!

Hem Öcalan'ın hem Demirtaş'ın arasına mayın döşemek suretiyle terörsüz Türkiye sürecini kösteklemeye çalışanların hazımsızlığını görüyoruz. Atatürk'ün partisini Ankara'dan uzaklaştıran cahil, köksüz, kimliksiz ve işbirlikçi güruhun kurguları ve kumpasları şüphesiz boşunadır. Sosyalist CHP'yi ikna edebilirler ama Türkiye'yi ikna edemezler.

"MHP İMRALI'YA GİTMEYE HAZIR"

Komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. MHP böyle bir heyete katılmaya hazırdır. Bugüne kadar İmralı sözünü tuttu, açıklamalarının arkasında durdu.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA KRİZ" İDDİALARINA REST

MHP ve Cumhur İttifakı arasında terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde görüş ayrılığı asla, kata söz konusu değil. Cumhur İttifakı’nda sürekli kriz öne sürüyorlar. “Çatlak var” demekten bıkmadılar.

"ANITKABİR'E NİYE GİTMEMİŞİM, YOK KIBRIS POLİTİKASINDA DERİN ANLAŞMAZLIK VARMIŞ"