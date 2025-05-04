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Bahçeli Özgür Özel’in adını anmadan geçmiş olsun diledi: Provokasyon her anlamda düşündürücü ve ürpertici

MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saldırıya uğramasına ilişkin açıklama geldi. Özel'in adını anmamasıyla dikkat çeken Bahçeli "Mezkur şiddet eyleminin bireysel bir saplantının mı eseri yoksa daha önceden planlanmış, zamana yayılmış iç ve dış bağlantılı bir siyasi tertip mi olduğu açıklığa kavuşmalıdır" mesajını verdi.

Bahçeli Özgür Özel’in adını anmadan geçmiş olsun diledi: Provokasyon her anlamda düşündürücü ve ürpertici

Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni çıkışında Özgür Özel'e Selçuk Tengioğlu adlı cani tarafından saldırı gerçekleşmesine tepki yağıyor. Bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

"SİYASİ KURUMUN YÖNETİCİSİNE GEÇMİŞ OLSUN"

Sosyal medya hesabından olayla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Bahçeli şunları kaydetti:

"Ebediyete irtihal eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Merhum Sırrı Süreyya Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda ve vefa törenine katılan, müteakiben de fiziki saldırıya uğrayan bir siyasi kurumun yöneticisine öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"PROVOKASYON HER ANLAMDA DÜŞÜNDÜRÜCÜ VE ÜRPERTİCİ"

Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu üstüne basa basa ifade ediyorum.

Böylesine bir günde, herkesin gözü önünde, üstelik insani, vicdani ve İslami hassasiyetlerin her insanımızı ortak paydada buluşturduğu bir zamanda meydana gelen bahse konu provokasyon her anlamda düşündürücü ve ürperticidir.

Menfur ve melun saldırının tüm boyutlarıyla araştırılıp tetkik ve tahkik etaplarının ikmal edilerek şayet varsa ardındaki esrar perdesinin aralanması siyasi ve toplumsal huzur adına zorunluluktur.

Mezkur şiddet eyleminin bireysel bir saplantının mı eseri yoksa daha önceden planlanmış, zamana yayılmış iç ve dış bağlantılı bir siyasi tertip mi olduğu açıklığa kavuşmalıdır. Kaldı ki emniyet ve yargı teşkilatımız eşzamanlı çalışmayla bunu başarmaya mahir ve muktedirdir.

Türkiye’yi şiddet sarmalına çekmek, tahrik ve tahrip ortamını alevlendirmek, buna müzahir faaliyetleri gafilce yürütmek tarihi bir yanlıştır. Bilerek veya bilmeden bu yanlışın içinde olanlar evvelemirde aklını başına almalı, ahlaki sorumluluğun ve sağduyulu tutumun yörüngesinden ayrılmamalıdır.

Merhum Sırrı Süreyya Önder kardeşime bir kez daha Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Selçuk Tengioğlu
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