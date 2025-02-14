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Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 78 ilde eş zamanlı tarihi operasyon! “Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz”

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
14.02.2025 09:02
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın son üç hafta içinde gerçekleştirdiği uyuşturucu madde operasyonlarının sonuçlarını duyurdu. Geniş çaplı yürütülen dev operasyonun tüm detayları haberimizde…

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 78 ilde eş zamanlı tarihi operasyon! “Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz”

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 78 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı'nın ise 24 ilde gerçekleştirdiği bu büyük çaplı operasyonlara 3 bin 757 ekip, 9 bin 392 personel, 40 hava aracı ve 75 narkotik dedektör köpeği katıldı.

1 TON 806 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI!

Yapılan operasyonlarda, Diyarbakır, Van, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve çok sayıda uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun sonuçlarını duyurdu. Yapılan operasyonlarda toplamda 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde ve 8 milyon 437 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, 2 bin 656 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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“ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMIYORUZ”

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda geleceğimizin meselesi olduğunu vurguladı. "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz, evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" diyerek, bu savaşın her sokakta, her caddede ve her köşe başında süreceğini ifade etti.

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OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Öne çıkan bazı operasyonlar arasında, Diyarbakır'da 63,5 kg skunk ve 6 kg esrar, Van'da 25 kg eroin ve 24 kg metamfetamin, İzmir'de ise 45 kg esrar ve 169 bin 207 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca, İstanbul'da yapılan bir operasyonda 103 kg metamfetamin ve 283 bin 175 uyuşturucu hap yakalandı.

Jandarma tarafından yürütülen operasyonlarda da, İstanbul'da 103 kg metamfetamin, Hatay'da ise 62 kg esrar ve 511 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Van'da 166 kg metamfetamin ve 70 kg eroin bulunurken, Diyarbakır'da ise 569,5 kg esrar ele geçirildi.

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BAKAN YERLİKAYA TEBRİK ETTİ

İçişleri Bakanı, operasyonları başarıyla koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, kahraman polisleri ve jandarmayı tebrik etti.

Ali Yerlikaya,“Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya uyuşturucu operasyonu
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