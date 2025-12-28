Bakan Yerlikaya 65 ili tek tek sıralayarak duyurdu: Uyuşturucu satıcılarına dev operasyon!

Bakan Yerlikaya 65 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının detaylarını açıkladı. Yerlikaya, açıklamasında "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" mesajı verdi.

"768 ŞÜPHELİYİ YAKALADIK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

"65 ilde UYUŞTURUCU MADDE Satıcılarına yönelik son 1 haftadır Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda;

354,5 Kg Uyuşturucu Madde ile

647 Bin 798 adet Uyuşturucu Hap ele geçirdik.

768 şüpheliyi yakaladık.

65 İLİ TEK TEK SIRALADI

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince; Gaziantep, Ankara, Konya, Mersin, Adana, İzmir, Samsun, Bursa, İstanbul, Kayseri, Antalya, Rize, Muğla, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Manisa, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sakarya, Kütahya, Osmaniye, Aydın, Denizli, Yalova, Amasya, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, Isparta, Sivas, Mardin, Ağrı, Aksaray, Bitlis, Çorum, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Malatya, Trabzon, Bartın, Batman, Bolu, Karaman, Adıyaman, Bingöl, Erzincan, Siirt, Ordu, Afyonkarahisar, Bayburt, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Şırnak, Tokat ve Yozgat'ta

🔻1.165 ekip,

🔻2 bin 920 personel,

🔻17 hava aracı ve

🔻43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenledik.

"GENÇLERİMİZİ KORUMA MÜCADELESİ"

Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir!

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."