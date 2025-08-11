HABER

Balıkesir, gece boyu sallandı! Sındırgı'da artçı sayısı 100'ü aştı

Balıkesir Sındırgı'da dün saat 19.53'te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası bazı binalar yıkılırken, 1 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremin merkez üssü olan Sındırgı'da ise artçı sarsıntılar da gece boyu devam etti. Büyüklüğü 4.6'yı bulan artçıların sayısı 100'ü aştı.

Devrim Karadağ

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD'ın verilerine göre saat 23.49 itibarıyla ilçede en büyüğü 4.6 olmak üzere 84 artçı sarsıntı kaydedildi.

7'SİNİN BÜYÜKLÜĞÜ 4'ÜN ÜZERİNDE

Sındırgı'da depremin ardından geçen 4 saat içinde gerçekleşen artçı sarsıntıların 7'sinin büyüklüğü 4 ve üzerinde kayıtlara geçti.

Balıkesir, gece boyu sallandı! Sındırgı da artçı sayısı 100 ü aştı 1

Saat 20.01'de 4.6, saat 20.04'te 4.1, saat 20.06'da 4.00, saat 20.32'de 4.2, saat 21.27'de 4.1, saat 21.31'de 4.2 ve saat 22.12'de 4.1 büyüklüklerinde depremler oldu.

Sarsıntılar ilerleyen saatlerde de devam etti.

Balıkesir, gece boyu sallandı! Sındırgı da artçı sayısı 100 ü aştı 2

Sındırgı son olarak saat 01.59'da 4.0, 02.10'da 3.3, 02.57'de 3.6, 04.00'te 4.1, 04.55'te 4.4'le sallandı.

Depremlerin derinliklerinin 5,61 ila 22,47 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi.

(AA)

