Balıkesir, gece boyu sallandı! Sındırgı'da artçı sayısı 100'ü aştı

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD'ın verilerine göre saat 23.49 itibarıyla ilçede en büyüğü 4.6 olmak üzere 84 artçı sarsıntı kaydedildi.

7'SİNİN BÜYÜKLÜĞÜ 4'ÜN ÜZERİNDE

Sındırgı'da depremin ardından geçen 4 saat içinde gerçekleşen artçı sarsıntıların 7'sinin büyüklüğü 4 ve üzerinde kayıtlara geçti.

Saat 20.01'de 4.6, saat 20.04'te 4.1, saat 20.06'da 4.00, saat 20.32'de 4.2, saat 21.27'de 4.1, saat 21.31'de 4.2 ve saat 22.12'de 4.1 büyüklüklerinde depremler oldu.

Sarsıntılar ilerleyen saatlerde de devam etti.

Sındırgı son olarak saat 01.59'da 4.0, 02.10'da 3.3, 02.57'de 3.6, 04.00'te 4.1, 04.55'te 4.4'le sallandı.

Depremlerin derinliklerinin 5,61 ila 22,47 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi.

