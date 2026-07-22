Baskın seçim mi geliyor? Kulisleri hareketlendiren iddia! Özel'in yedek partisi bile hazırmış

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin Genel Başkanlık koltuğundan alınan Özgür Özel, yeni parti kuracaklarını duyurdu. Dün yaptığı açıklamayla CHP'ye veda eden Özel ve ekibinin yürüttüğü hazırlıklara ilişkin Ankara kulislerinde yeni iddialar gündeme geldi.

'YEDEK PARTİ' İDDİASI

Çalışmaların yalnızca yeni bir parti kurulmasıyla sınırlı olmadığı, seçime girme hakkı

bulunan bir “yedek parti” seçeneğinin de hazırlandığı öne sürüldü.

BASKIN SEÇİM Mİ VAR?

Bu hamle de iktidarın olası bir baskın seçimine karşı planlandığı söylendi.

BİR MİLYON ÜYE BEKLENTİSİ

Gazeteci Murat Yetkin’in aktardığına göre Özel ve ekibi, kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na sunulmasının ardından yaklaşık bir milyon CHP üyesinin istifa ederek yeni partiye geçmesini bekliyor.

CHP'DE KALACAK BELEDİYE BAŞKANLARI...

Buna karşılık CHP içinde kalıp mücadele etmek isteyen etkili belediye başkanlarının da bulunduğu belirtiliyor.

BASKIN SEÇİME KARŞI PLAN

Ankara kulislerinde konuşulan bir diğer hazırlık ise seçime girme hakkı bulunan bir partinin hazır tutulması.

Bu çalışmanın son aşamaya geldiği öne sürülüyor.

Plana göre AK Parti ve MHP’nin CHP veya DEM Parti ile anlaşarak baskın seçim kararı alması hâlinde, milletvekilleri seçime katılma yeterliliği bulunan bu partiye geçebilecek. Böylece yeni kurulan partinin gerekli şartları tamamlaması beklenmeden seçimlere girilebilecek.

Yetkin, konuyla ilgili şunları yazdı:

"DOKUNULMAZLIK DOSYALARININ AÇILMASI DÜŞÜK İHTİMAL"

"Gerçi AK Parti’nin özellikle de Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlanıp DEM Parti bu konuda hassasiyet belirtmişken, dokunulmazlık dosyalarını açması ihtimali düşük.

Bir diğer zorluk, yeni partinin seçime girmek için gerekli koşulları ne kadar kısa sürede tamamlayacağı ve şimdi Özel sempatizanlarının heyecanının yüksek olsa da bu heyecanın kalıcı destek cinsinden ifadesini bulup bulmayacağı. Özel ve ekibi, partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı’na sunulmasından itibaren 1 milyon civarında CHP üyesinin istifa ederek yeni partiye geçmesini bekliyor. Buna karşılık CHP’de kalıp mücadeleye devam etmek isteyen etkili belediye başkanlarının varlığı da biliniyor.

Yedek parti çalışmalarının da son aşamada olduğu anlaşılıyor. DEM Parti’nin kapatılma ihtimaline karşı, Meclis’te 2 milletvekili bulunan BDP örneğindeki gibi, AK Parti ve MHP’nin DEM veya CHP ile anlaşıp baskın seçim kararı alması ihtimaline karşı Meclis’te seçime girme hakkı bulunan bir parti tutmak, gerektiğinde milletvekillerinin oraya geçmesi demek oluyor."