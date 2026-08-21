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Bellona yatak modelleri ile güne dinlenmiş başlayın

Rahat bir gece uykusu, yatağa uzandığınız andan sabah uyandığınız ana kadar kendinizi nasıl hissettiğinizi değiştirir. Çok sert, fazla yumuşak veya uyku pozisyonunuza uymayan bir yatak gece boyunca sık sık dönmenize neden olabilir. Bu yüzden yatak seçerken alışkanlıklarınızı, konfor beklentinizi ve tercih ettiğiniz sertlik seviyesini birlikte değerlendirebilirsiniz.

Bellona yatak modelleri ile güne dinlenmiş başlayın

Bellona yatak modelleri; farklı yay sistemleri, dolgu katmanları, sertlik seviyeleri ve ölçü alternatifleriyle geniş bir seçki sunar. Tek kişilik modellerden geniş çift kişilik seçeneklere kadar uzanan koleksiyonda yatak odanıza ve uyku düzeninize uygun bir ürün bulabilirsiniz.

Farklı Uyku Alışkanlıklarına Uygun Yatak Çeşitleri

Herkes aynı pozisyonda uyumaz ve aynı yüzeyde rahat etmez. Kimi daha yumuşak bir his ararken kimi vücudu daha sıkı biçimde destekleyen yatakları tercih eder. Bellona koleksiyonunda yaylı, sünger, visco, hybrid, ortopedik ve pedli yatak seçenekleri bulunur.

Torba yaylı modellerde yaylar birbirinden bağımsız hareket eder. Bu yapı, yatağın bir tarafındaki hareketin diğer tarafa daha az yansımasını sağlar. Özellikle çift kişilik yatak seçiminde bu özellik daha sakin bir uyku sunabilir. Visco ve farklı sünger katmanlarına sahip modeller vücut kıvrımlarını takip eden bir yüzey hissi yaratır. Pedli yatak modelleri ise ekstra dolgu katmanıyla daha yumuşak bir yatış alanı sunar.

Size Uygun Yatak Sertliğini Belirleyin

Yatak sertliği seçilirken yalnızca “sert yatak daha iyidir” veya “yumuşak yatak daha rahattır” düşüncesiyle hareket edilmemeli. Doğru seviye; uyku pozisyonuna, vücut yapısına ve alıştığınız yüzey hissine göre değişir.
Yan yatarken omuz ve kalça bölgeleri yatağa daha fazla temas eder. Bu pozisyonda vücut kıvrımlarına uyum gösteren yüzeyler daha rahat hissettirebilir. Sırtüstü yatarken bel bölgesini destekleyen dengeli bir yapı tercih edilebilir. Yüzüstü uyuyanlar ise vücudun yatağa fazla gömülmediği daha sıkı seçeneklere yönelebilir. Bir yüzü sert, diğer yüzü orta sert olan çift taraflı modeller, farklı hisleri aynı yatakta denemek isteyenler için esnek bir seçim sunar.

Bellona yatak modelleri ile güne dinlenmiş başlayın 1

Odanıza Uygun Yatak Ölçüsünü Seçin

Yeni yatak almadan önce baza veya karyolanın iç ölçüsünü kontrol edebilirsiniz. Yatağın mobilyayla tam olarak eşleşmesi, kenarlarda boşluk oluşmasını ya da ürünün alana sığmamasını önler.

Tek kişilik kullanımda 90x190 ve 100x200 cm ölçüler sıkça tercih edilir. Daha geniş bir uyku alanı isteyenler 120x200 veya 140x190 cm seçeneklere bakabilir. Çift kişilik yataklarda 150x200 ve 160x200 cm ölçüler rahat bir alan sunar. Yatak odasında yeterli yer varsa 180x200 cm modeller de değerlendirilebilir. Ölçü seçerken yatağın çevresinde rahatça yürünebilmesi ve komodinlerin kullanılabilmesi için boşluk bırakmayı unutmayın.

Bellona ile Aradığınız Yatağı Bulun

Yay sistemi, dolgu yapısı, sertlik seviyesi, kumaş özelliği ve yatak yüksekliği modeller arasında belirgin farklar yaratır. Yazlık ve kışlık yüzeyler, nefes alabilen kumaşlar veya çıkarılabilir pedler de seçim sırasında karşılaşabileceğiniz detaylar arasındadır.
Bellona yatak modellerini özellik ve ölçülerine göre karşılaştırarak alışkanlıklarınıza uygun seçeneği bulabilirsiniz. Doğru yatak tercihiyle yatak odanızı yalnızca dinlendiğiniz değil, sabahları daha iyi hislerle uyandığınız bir alana dönüştürebilirsiniz.

#işbirliği

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Anahtar Kelimeler:
uyku
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