BİM'e Dagi şort takımlar geliyor! 8 Ağustos 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
BİM'e Dagi şort takımlar geliyor! 8 Ağustos 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek
BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nun 8 Ağustos Cuma tarihli yeni sayısını merak edenler buraya! Sizin için BİM raflarında bir hafta boyunca yer alacak indirimli ürünleri içeren BİM Cuma Aktüel Kataloğu'na bu içeriğimizde yer verdik. Gelin bakalım BİM'de bu hafta neler var? İşte detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

BİM'e Dagi şort takımlar geliyor!

BİM e Dagi şort takımlar geliyor! 8 Ağustos 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 1

Sizin için moda kategorisinde seçtiklerimiz

Spor giyim sevenlerin tercihi adidas'ta indirim başladı, burada.

PUMA'da süper indirimler var, buraya tıklayarak ürünleri inceleyebilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

BİM e Dagi şort takımlar geliyor! 8 Ağustos 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 2

Her mutfağın ihtiyacı mutfak gereçlerinde fiyatlar düştü!

BİM e Dagi şort takımlar geliyor! 8 Ağustos 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 3

BİM e Dagi şort takımlar geliyor! 8 Ağustos 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 4

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçlerindeki indirimleri kaçırmayın! Buraya tıklayarak indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Sofralarınızı güzelleştirecek yemek takımlarında cazip fiyatlar. Buradan ürünleri inceleyebilirsiniz.

Tefal tava ve tencereler BİM kataloğunda

BİM e Dagi şort takımlar geliyor! 8 Ağustos 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 5

Sizin için seçtiklerimiz

Sağlıklı tariflerin vazgeçilmezi airfryer modellerinde fiyatlar dipte! Buradan ürünlere ulaşabilirsiniz.

Boy boy çeşit çeşit tencere ve tavalarda cazip fiyatlar burada sizi bekliyor!

Bu içerik 7 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu
