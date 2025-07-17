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Bodrum Turgutreis’te yüksek getirili yatırım zamanı

Turgutreis artık sadece bir yazlık bölgesi değil; yatırımcıların radarında olan bir lokasyon. Son yıllarda markalı konut projelerinin artışı, bölgenin dönüşümünü hızlandırdı. Bodrum merkezden batıya doğru genişleyen lüks konut trendi, Turgutreis’te kendini iyice hissettiriyor.

Bodrum Turgutreis’te yüksek getirili yatırım zamanı

Bölgenin kendi plajı olan en prestijli, markalı projesi Mavi Arya’da hemen tapu hemen yaşam.

Bodrum Turgutreis’te yüksek getirili yatırım zamanı 1

Mavi Arya Gayrimenkulde sağlam ve uzun vadeli kazanç arayanlar için yepyeni bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor.

Aslan Yapı, Astaş Holding ve Caba Grup ortaklığıyla hayata geçirilen proje; hemen teslim hemen tapu avantajı ve 2027’ye kadar uzanan ödeme kolaylıklarıyla dikkat çekiyor.

Bodrum Turgutreis’te yüksek getirili yatırım zamanı 2

Bodrum Turgutreis’te, üç tarafı denizle çevrili 160.000 m²’lik alanda inşa edilen Mavi Arya, güverte konumunda kesintisiz Ege Denizi manzarası sunuyor. Kos Adası başta olmak üzere komşu Yunan adalarını kucaklayan proje, doğanın ve denizin ruhunu modern Ege mimarisiyle birleştiriyor.
Denize sıfır konumu, 220 metre uzunluğunda özel plajı sayesinde Mavi Arya, sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek yatırım yapanlar için güvenli bir liman niteliğinde. Aile yaşantısına uygun yapısı, dört mevsim yaşam olanakları ve doğayla iç içe sakin atmosferiyle öne çıkıyor. Doğal taşlarla tasarlanan villalar ve rezidanslar, sadeliği, şıklığı ve doğallığı yaşamın merkezine koyuyor. Villalar, 5+1 ve 324 m²’den başlayarak 9+1 ve 873 m²’ye kadar farklı büyüklüklerde sunuluyor. Havuz, bahçe veya teras seçenekli rezidanslar ise 2+1 ve 137 m²’den başlayıp 4+1 ve 264 m²’ye kadar değişen alternatifler sağlıyor.

Bodrum Turgutreis’te yüksek getirili yatırım zamanı 3

Mavi Arya’da hem huzurla yaşanacak bir yuva, hem de zamanla değer kazanan bir varlık sizi bekliyor.

#işbirliği

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Anahtar Kelimeler:
yatırım
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