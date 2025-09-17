HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bölge halkı taşınan zeytinleri yerinde gördü

Muğla Milas’ta köylüler santral sahalarında bilimsel yöntemlerle taşınan 151 zeytin ağacını ziyaret etti. Kadınlar ağaçlara can suyu verdi. Sürece dair bilgi alan yöre halkı, “zeytinlere zarar verilmediğini gözlerimizle gördük” dedi.

Bölge halkı taşınan zeytinleri yerinde gördü

Muğla’da santral sahalarında bilimsel yöntemlerle taşınan 151 zeytin ağacı, bölgede yaşayan köylülerin ziyaretine açıldı. Yöre halkı zeytinlerin yeni dikim alanlarını gezdi, ağaçlara can suyu verdi, ağaçların yeni yuvalarında sağlık durumunu inceledi.
Ziyarette bilim heyetinden Ziraat Mühendisi Muhittin Kayabaş hazır bulundu, katılımcıların sorularını yanıtladı.

“151 ağacı taşıdık, 151 ağaç daha dikeceğiz”

Taşıma sürecinde uygulanan budama teknikleri, kök koruma yöntemleri ve sulama planları hakkında detaylı bilgi veren Kayabaş, “Yaşlı ağaçlarımızı tamamen, diğerlerini de yüzde 50 oranında budadık ki bir an önce verim sağlasınlar. Bir ay önce yaptığımız pilot uygulama başarılı oldu, ağaçlarımız tuttu. Bunun üzerine bu 151 ağacı getirdik, buraya diktik. Alanın hemen yanına 151 fidan daha dikeceğiz; burada toplam 302 zeytin ağacımız olacak. Bu ağaçlar gelecek nesillere torunlarımıza kalacak” diye konuştu.

Biz ağaçları öldürmek değil yaşatmak için buradayız diyen Kayabaş “Hasta oldukları zaman iyileştirmeye çalışırız. Hiçbir zaman onları yok etmeyi düşünmedik, ağaç bizim geleceğimizdir. Eleştiriler için çok teşekkür ediyoruz. Bu eleştiriler bizlerin daha büyük bir motivasyonla işimize sarılmamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Bölge halkı taşınan zeytinleri yerinde gördü 1

Zeytinler aynı gün içinde toprakla buluştu

Köylüler, zeytinlerin taşınması ile ilgili olarak görüşlerini belirtti. “Zeytin ağaçları yok oldu deniyordu. Biz geldik gördük; hepsi taşınmış, çok güzel olmuş” diyen Kalemköylü Ayşe Yılmaz “Bundan sonrası sulamasına kalmış, biz de sürecin takipçisi olacağız” diye konuştu.

İkizköylü Seda Şahin de bilim heyetine ve yürütülen çalışmaya olan güvenini vurguladı: “Siz ağaçlarımız kesmiyorsunuz, mücadele edip dikiyorsunuz, kökünden söküp atmıyorsunuz, emek verip taşıyorsunuz. Bunları insanlara anlatın, kendileri de görsünler.”
Şenay Duman ise basında yer alan iddialarla ilgili konuştu. Duman “Buraya gelmeden önce biz de merak ediyorduk. Ağaçları söküp depoya kilitlediler diyenler oldu. Bugün yerinde gördük, zeytinler burada, toprakta. Hatta 1 ay önce taşınanların sürgün verdiğini gördük. Biz de ellerimizle su verdik. İçimiz rahatladı” dedi.

Bölge halkı taşınan zeytinleri yerinde gördü 2

Türkiye için örnek model oluşturuyor

Bu çalışma, madencilik faaliyetleri devam ederken zeytin varlığının korunabileceğini kanıtlayan Türkiye’deki ilk örneklerden biri olma özelliği taşıyor. Bilimsel yöntemlerle, uzman heyet ve yerel halkın katılımıyla yürütülen süreç; enerji arz güvenliği ile tarımsal üretimin birlikte sürdürülebileceğini ortaya koyuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özdemir'den Özel'e yanıt: "Müfteri olarak anılacak"Özdemir'den Özel'e yanıt: "Müfteri olarak anılacak"
Yer: Kocaeli! 'Kız meselesi' nedeniyle tartıştığı husumetlisini öldürdüYer: Kocaeli! 'Kız meselesi' nedeniyle tartıştığı husumetlisini öldürdü

Anahtar Kelimeler:
Maden zeytin ağacı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

Diğer Haberler

Yer: Kocaeli! 'Kız meselesi' nedeniyle tartıştığı husumetlisini öldürdü

Yer: Kocaeli! 'Kız meselesi' nedeniyle tartıştığı husumetlisini öldürdü

SON DAKİKA | Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı! "Tehditler alıyorum" demişti

Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı

Isparta’da jandarmadan 3 farklı kaçakçılık operasyonunda 4 gözaltı

Isparta’da 3 farklı kaçakçılık operasyonunda 4 gözaltı

'Şaka' için pencereden sarkıttılar! 15 yaşındaki öğrenci 8 metreden düştü, kırılan koluna vida takıldı

'Şaka' için pencereden sarkıttılar, 8 metreden düştü

Bursa'nın duayen gazetecilerinden Engin Özpınar toprağa verildi

Bursa'nın duayen gazetecilerinden Engin Özpınar toprağa verildi

Kocaeli’de ‘kız meselesi’ kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kocaeli’de ‘kız meselesi’ kavgası kanlı bitti: 1 ölü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.