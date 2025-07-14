Braun tıraş makinelerinde Prime Day'e özel indirim

Uygun fiyatla kaliteli alışveriş yapmak isteyen herkesin radarındaki 8-14 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan Prime Day boyunca Braun’un yüksek performanslı tıraş makineleri, her ihtiyaca uygun seçenekleriyle indirimde. İster günlük sinekkaydı tıraş için sade bir model arıyor olun ister seyahatlerde yanınızda taşıyabileceğiniz kompakt bir cihaz… Braun’un ergonomik ve cilde hassas tasarımlı tıraş makineleriyle bakım rutininizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. İşte detaylar!

1. Nazik ama etkili: Braun Series 3 310S Şarj Edilebilir Islak Ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

Kuru ya da ıslak, nasıl tıraş olmayı seviyorsanız Braun Series 3 310S ikisine de uyum sağlıyor. Bağımsız hareket eden 3 esnek başlığıyla yüz hatlarınıza uyarak her açıdan pürüzsüz bir tıraş sunuyor. Basınca duyarlı özel bıçaklarıyla cildi tahriş etmeden tıraşı tamamlayan cihaz, hassas ciltli olanlar için de ideal. Üstelik, ergonomik tutuşu sayesinde sabunlu, jelli ya da su altındayken bile güvenli bir şekilde kullanılabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok güzel tıraş makinesi. Sinek kaydı tıraş yapıyor. Hem baş hem de sakal tıraşı muhteşem. Her hafta baş tıraşını berberde oluyorsanız benim gibi, 2 ayda kara geçersiniz. Bir daha berbere para vermezsiniz. Sakalı hiç saymıyorum. Ben zaten sakalı evde olurum. Saç sakal maliyetine bakarsanız bir aylık maliyet.”

“Islak ve kuru kullanılabiliyor olmasının yanı sıra yorumların da etkisiyle bu modele karar verdim ve gerçekten keşke daha önce alsaymışım dedim. En ufak bir tahriş olmadı ve jiletten bile daha kolay ve pürüzsüz tıraş oldum. Gerçekten çok başarılı buldum bu cihazı.”

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2. Her tıraşta üst düzey verim: Braun Yeni Seri 5 B1000s Islak ve Kuru Kablosuz Tıraş Makinesi

Braun B1000s, 3 esnek bıçağıyla yüz hatlarınıza göre hareket ederek tıraşı daha az tahrişle tamamlamanıza yardımcı olur. AutoSense teknolojisiyle sakalınızın yoğunluğunu algılar ve gücünü ona göre ayarlayarak her seferinde etkili bir sonuç verir. EasyClean sistemiyle başlığı çıkarmadan saniyeler içinde temizlenen cihaz, lityum iyon piliyle haftalarca şarj edilmeden kullanabilir ve 5 dakikalık hızlı şarj özelliğiyle acil durumlarda sizi yarı yolda bırakmaz. Ayrıca, su geçirmez yapısıyla ister duşta ister lavaboda, her ortamda işlevini yerine getirir.

Kullanıcılar ne diyor?

“Günübirlik tıraş olan birisiyim. Jilet kullanmak zorunda kalıp cildini tahriş eden herkese bu ürünü tavsiye ederim. Kuru ve ıslak tıraş oldum ve iki şekilde de performanstan çok memnun kaldım. Tahriş etmeyen ve jilet gibi sıfır alan bir ürün. Bir iki hamle ile aynı yerden geçince arta kalan bir kıl kalmıyor.”

“Tıraş bıçağı ile tıraş olmuş kadar kısa yapıyor. Ters yönde de kullanabilirsiniz. Kılları içine alıyor yere de dökülmüyor. Çok iyi!”

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3. Sakal ve yüz bakımında her şey elinizin altında: Braun Series 3 MGK3420 6’sı 1 Arada Erkek Bakım Kiti

Sadece sakal değil, saç ve yüz kılları için de tam kapsamlı çözüm sunan Braun MGK3420, tek bir cihazla tüm bakım rutininizi hızlandırır. Ultra keskin bıçakları ve 50 dakikalık kablosuz kullanım süresi sayesinde en inatçı kılları bile zorlanmadan alırken istediğiniz stili şarjı düşünmeden rahatça oluşturabilirsiniz. Başlıkların kolayca yıkanabilir olması ve yanında gelen temizleme fırçasıysa hijyen konusunda sizi yormaz. Her gün kuaföre gitmişsiniz gibi bir his arıyorsanız bu Braun set işinizi fazlasıyla görür.

Kullanıcılar ne diyor?

“Braun bu işin en üst seviyesi. İçinden yeterli seviyede başlık çıkıyor, makinenin malzeme kalitesi sağlamlığı pek hoş. Uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz, doğru düzgün bakım ve temizlik yaparsanız.”

“Bir alt modelini 5 sene kullandım, şarjında sıkıntı olunca yenisini aldım. Yenisinin motor gücü kuvvetli ve sorunsuz. Şarjı 3 tıraştır bitmedi, fazla para ödemeye gerek yok, bu model en iyisi, her ihtiyacı görür, banyoda bile kullanabilirsiniz... Alın, garanti 5 yıl sorunsuzca kullanın.”

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4. Evde konforlu saç kesimi: Braun Series 5 HC5350 Erkekler İçin 17 Uzunluk Ayarına Sahip Saç Kesme Makinesi

İster kısa ister uzun, istediğiniz saç stilini evde konforla yapmanız artık çok basit! 17 farklı uzunluk ayarıyla tam da hayalinizdeki kesimi elde edebileceğiniz Braun HC5350, ultra keskin bıçaklarıyla her saç tipinde üstün performans veriyor. Memory SafetyLock özelliğiyle en son kullandığınız ayarı hatırlayarak zamandan tasarruf ettiriyor. 50 dakikaya kadar kablosuz çalışabilen makine, kaymaz tutuşu ve su altında yıkanabilir başlığıyla pratiklik sağlıyor. Yanında gelen çantasıyla da seyahatlerde ideal bir çözüm yaratıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Mükemmel bir saç kesme makinesi, şarj sorunu yok, aksesuarları ve İtalyanca kullanım talimatlarıyla birlikte geliyor. Talimatlara uygun olarak elime ulaşır ulaşmaz sekiz saat şarj ettim, her şey yolunda gitti. Parasının karşılığını fazlasıyla veriyor.”

“Braun Series 5, kolayca ve güvenle kullandığım mükemmel bir erkek saç kesme makinesi. Özenle üretilmiş bir ürün. Deneyimlerime göre, yeşil LED sönene kadar saç kesme makinesini şarjda tutmak önemli. Bunun dışında gayet iyi çalışıyor.”

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5. Her tıraşta aynı hassasiyet: Braun Yeni Seri 5 B1200s Islak ve Kuru Kablosuz Tıraş Makinesi

Braun B1200s, yoğun sakallarda bile AutoSense teknolojisi sayesinde gücünü otomatik ayarlayarak etkili bir tıraş sunar. 3 esnek bıçağı yüz hatlarınıza uyum sağlarken EasyClean sistemiyle saniyeler içinde temizlik yapılabilir. Lityum iyon pili 3 haftaya kadar kesintisiz kullanım imkanı verirken hızlı şarj özelliğiyse acil durumlar için hayat kurtarıcı bir özelliktir. Bıyık ve favori bölgesi için özel düzeltici başlığıyla detayları atlatmayan tıraş makinesini, %100 su geçirmez yapısıyla duşta ya da lavaboda, nerede isterseniz orada kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“İlk denememi yaptım başka markalar da kullanmıştım. Bunun sakalı sıfır alışı... İş dolayısıyla her gün sıfır sakal olmam gerekiyor, bu tatmin etti açıkçası. Diğer modelleri de düşünmüştüm aslında seri 6-7 bunu almak fiyat performans açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bence diğer modelleri düşünmeden alın.”

“Bugüne kadar kullandığım hiçbir makinenin sağlamadığı, hatta jiletle bile elde edemediğim derecede pürüzsüz ve hızlı bir şekilde tıraş ediyor. Yaklaşık 3 haftadır elimde olan bu üniteyi şarj ettikten sonra 13 kez tıraş oldum. Bir veya iki tıraş daha belki mümkün olabilirdi. Cihaz hem ıslak (köpükle) hem de kuru olarak gayet etkili.”

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6. Tıraş, düzeltme ve şekillendirme bir arada: Braun 3 Serisi 3 300 VTGRN Kablosuz ve Kuru Kullanım Tıraş Makinesi

Hem sinekkaydı tıraş isteyenlere hem de kirli sakal stilini sevenlere hitap eden bu Braun modelinin hassas düzeltici başlık ve 5 farklı tarağıyla dilediğiniz stili kolayca oluşturabilirsiniz. Dudak kenarları gibi ulaşılması zor bölgelerde bile etkili olan ince tıraş başlığıyla detaylarda da tam kontrol hep sizde olur. Cilde karşı oldukça nazik olan basınca duyarlı bıçaklarıyla tahrişi en aza indiren tıraş makinesi, ergonomik tasarımı ve yıkanabilir başlığıyla da temizlik ve kullanım konusunda maksimum rahatlık verir.

Kullanıcılar ne diyor?

“Günlük kullanımda jilet yüzümü tahriş ediyor. Bu makinenin herhangi bir jiletten farkı yok ayrıca, kullanımı çok pratik. Günlük kullanım ve pürüzsüzlük için kesinlikle tavsiye ederim.”

“Normal sakalları olan bir birey olarak çok kaliteli, hızlı ve temiz tıraş yaptı, tavsiye ederim.”

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7. En zorlu sakallara bile meydan okuyan: Braun Series 9 PRO+ Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

Sakalınız ister bir günlük ister yedi günlük olsun, Braun Series 9 PRO+ her geçişte en iyi sonucu verir. Senkronize çalışan 5 tıraş elemanı sayesinde en yoğun ve zorlu sakallarda bile yüksek performans sunar. Cerrahi çelikle güçlendirilmiş Pro Düzeltici, bıyık ve favorilerde hassasiyetle çalışır; 40° oynar başlığı da çene ve boyun altı gibi zor bölgelere tam uyum sağlar. AutoSense teknolojisiyle her kılın yoğunluğunu algılayıp gücünü ayarlayan bu model, ıslak ya da kuru kullanım fark etmeksizin üst düzey bir tıraş deneyimi yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

“Gelir gelmez 1 haftalık sakalda kuru tıraş olarak denedim ve bayıldım. Çok hızlı şekilde sinekkaydı şekilde jilet performansında tıraş yaptı. Boyun ve çenede zorlandığı söylenmiş, benim sakallar çok yoğun ve sert ona rağmen hiç sorun olmadı. Tahriş etmedi.”

“Hassas bir cilde sahibim ve bu zamana kadar bir çok makine denedim ama hepsi cildimi tahriş etti. Bu ürünle tanıştığımdan beri tüm sorunlarım geride kaldı, tıraş olmak artık benim için bir keyif haline geldi. Dipnot: Sinek kaydı tıraş yapıyor.”

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8. Hassasiyet ve konfor bir arada: Braun Yeni Seri 6 B1200s Islak ve Kuru Kablosuz Tıraş Makinesi

SensoFlex başlık ve SensoFoil bıçaklarıyla tıraş sırasında cilde uygulanan baskıyı minimuma indiren Braun B1200s, hassas ciltlerde bile tahriş derdi yaratmaz. AutoSense teknolojisiyle sakal yoğunluğunu algılayarak gerektiği yerde gücünü artıran ve daha fazla kılı tek geçişte yakalayan cihaz, su geçirmez yapısıyla ıslak ve kuru her ortamda kullanılabilir. Lityum iyon piliyle 50 dakikaya kadar kablosuz kullanımının yanında 5 dakikalık hızlı şarj özelliğiyle de acil durumlar için yeterli bir performans gösterir.

Kullanıcılar ne diyor?

“Harika bir ürün. Bu kadar iyi olduğunu düşünmemiştim, köpükle tıraş olursanız daha iyi ve güzel sakalı kesiyor. Şarjı epey gidiyor, her gün tıraş olduğum halde.”

“Kaliteli, güvenli, hafif, tavsiyem. Ben aldığımda hem indirim vardı hem de 9 taksit vardı, çok memnunum. Amazon'la aldığım için rahatım.”

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9. Kısa ya da uzun, siz nasıl isterseniz: Braun Series 5 HC5310 Erkekler İçin 9 Uzunluk Ayarına Sahip Saç Kesme Makinesi

Kendi saçınızı evde zahmetsizce kesmek istiyorsanız Braun HC5310 tam size göre! 9 farklı uzunluk ayarı sayesinde ister kısa ister uzun saç stili için geniş bir seçeneğe sahip olan cihazın ultra keskin bıçaklarıysa her saç tipinde hızlı ve net sonuç verir. Memory SafetyLock özelliğiyle en son kullandığınız ayarı hatırlayan ve size zamandan kazandıran cihazın 50 dakikaya kadar kablosuz kullanımıyla özgürce hareket edebilir ve yıkanabilir başlığıyla çabucak temizleyebilirsiniz. Üstelik, ergonomik tasarımıyla elinizden de kaymaz!

Kullanıcılar ne diyor?

“Cihazı kullandım çekme ve atlama gibi rahatsız edici şeyler yaşamadım. Sesi elimdeki diğer Braun'lardan az. Tutuşu kolay, kaymaması için plastik bir dokusu var. Temizliği kolay oldu. 1saate yakın çalıştı, hala şarjı var.”

“Bunu aslında evde saçımı kesmek için aldım. Saçları harika kesiyor, ucuz bir saç kesme makinesi hissi vermiyor, profesyonel görünüyor. En iyi yanı fiyatı, piyasada başka iyi bir fırsat bulamadım.”

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10. Evde berber konforu: Braun Series 5 HC5330 Erkekler İçin 17 Uzunluk Ayarına Sahip Saç Kesme Makinesi

Kapsamlı bir saç kesimi isteyenler için Braun HC5330 tam bir kurtarıcı! 17 uzunluk ayarı ile dilediğiniz modeli zahmetsizce elde edebilir, taraklı ya da taraksız kullanarak farklı stiller deneyebilirsiniz. Ultra keskin bıçakları sayesinde tüm saç tiplerinde net ve etkili bir kesim sağlarken 50 dakikalık kablosuz kullanım süresi, uzun işlemlerde bile rahatlık yaşatır. Hafızalı ayar kilidi işinizi hızlandırırken yıkanabilir başlığı ve rahat tutuşlu sapı da kullanım sırasında fark yaratır. İster kendiniz ister sevdikleriniz için, bu makine saç kesimini daha keyifli hale getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Harika çalışıyor, sakalımda ve saçlarımda kullanıyorum, farklı uzunluklara göre ayarlanması kolay.”

“Uzun yıllardır saçlarımı kendim kesiyorum, bu yüzden farklı jilet modelleri kullandım. Ancak Braun HC5330 hepsini aşıyor. İşte nedeni: Hafif ve dokunuşu hoş, tutamak rahat, şarj edilebilir pilin ömrü tam bir kesim için fazlasıyla yeterli, tarakların ekipmanı (uzun ve çok uzun kesimi tercih edenler için) en uygunu, çok düzgün ve hassas bir şekilde keser, yırtmaz.”

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