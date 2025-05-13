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Cansuyu, 24 bölgede kurban kesimi yapacak

Cansuyu Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, dernek olarak yaptıkları kurban çalışmalarını anlattı.

Cansuyu, 24 bölgede kurban kesimi yapacak

Cansuyu Derneği’nin 2025 Kurban Bayramı’nda dünya üzerinde 19 ülkede organizasyon gerçekleştireceklerini bildiren Genel Başkanı Mustafa Köylü, kurban kesim videolarının bayram günleri içerisinde bağışçılara ulaştıracaklarını belirtti. Derneğin 20 yaşında olduğunu vurgulayan Köylü, “Cansuyu Derneği, dünya ölçeğinde hemen her alanda faaliyet gösteren muhteşem bir dernek haline geldi. Bu yıl kurban organizasyonumuzu 19 ülkede hayata geçireceğiz” dedi.

19 ülkede kurban kesilecek

Cansuyu Derneği Kurban Bağışı 2
Cansuyu Derneği Genel Başkanı Köylü, 2025 kurban organizasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Önceki yıllarda olduğu gibi bütün organizasyonlarda kurban kesimlerinin video ile kayıt altına alacaklarını ve bayram günleri içerisinde bağışçılara ulaştıracaklarını söyledi. 2025 yılında yapılacak kurban organizasyonlarına ilişkin bilgi veren Köylü, "Cansuyu Derneği olarak bu sene Afrika’da 8 ülke, Asya’da 4 ülke, Yemen, Gazze, Arakan, Filistin kampları gibi 19 ülkede bağışlanan kurbanları keseceğiz. Diğer ülkelerde kurbanlar kesildikten hemen sonra aynı gün içerisinde insanlara et olarak dağıtılacaktır" dedi.

"Kurbanlık temin edemedik. Gazze'ye kurban etleri konserve olarak gönderilecek"

Cansuyu Derneği Kurban Bağışı 8
Bu yılki kurban organizasyonunun Gazze ayağında büyük sıkıntılar olduğunu bildiren Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, " Sadece Gazze kurban etleri konserve olarak ulaştırılacak. Geçen sene Gazze’nin içinde 202 tane küçükbaş hayvan bulabildik. Zaten bizden başka kimse orada kurban kesmedi. Ancak bu sene yaptığımız onca araştırmalarımıza rağmen Gazze’nin içerisinde kurbanlık hayvan temin edemedik. O nedeniyle Gazze için bağışlanacak olan kurbanları dışarıda kestireceğiz, konserve yaptırıp Gazze halkına ulaştıracağız İnşallah. İlk defa böyle bir uygulama yapacağız. Bu yıl hayvan temin edemediğimizden dolayı, Gazze’de hayvan bulunmadığından dolayı, mecburiyetten dolayı böyle bir uygulama yapacağız. Yoksa bizim ana hedefimiz kurbanı kestiğimiz bölgede etini muhtaçlara dağıtıp taze et yedirmektir. Biz bugüne kadar buna dikkat ettik. İki gün sonraya bırakmadık. Başka bir şeye çevirmedik. Kurbanı kestik, etini dağıttık. Ama bu yıl burada bir mecburiyet var, zorunluluk var. İnşallah bu sene konserve olarak göndereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kurban hisse bedelleri

Cansuyu Derneği Kurban Bağışı 4
Köylü Kurban hisse fiyatlarını da tekrar hatırlatan Mustafa Köylü, "Bu yıl yaptığımız açıklamada olduğu gibi Afrika’da kurbanı 4 bin 5 yüz liraya, Asya’da 5 bin 5 yüz liraya, Arakan Kamplarında 7 bin 6 yüz liraya, Yemen’de 7 bin 6 yüz liraya, Filistin Kamplarında 14 bin liraya, Gazze’de 16 bin liraya, Türkiye’de ise 15 bin liraya kurban keseceğiz” şeklinde bilgi verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı dernek
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